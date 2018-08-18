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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2020 12:46
xio13 написав: airmax78 написав:
Просто бесит. Отравляет жизнь. Не знаю уже что делать.
Жмите жалобу по сообщению что бы удалили, как прошлые , уважаемый работник ОП Уно сити.
У вас какая должность? Менеджер по продажам врядли бы 8 лет без перерыва на этой ветке зависал... Комерч дир в ИСК "Обрий"?
нет, макс душу отводит. деньги он в МФИ зарабатывает
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:48
xio13 написав: airmax78 написав: xio13 написав:
Вы риелторов злите, отпугиваете клиентов.
Просто бесит. Отравляет жизнь. Не знаю уже что делать.
Жмите жалобу по сообщению что бы удалили, как прошлые , уважаемый работник ОП Уно сити.
У вас какая должность? Менеджер по продажам врядли бы 8 лет без перерыва на этой ветке зависал... Комерч дир в ИСК "Обрий"?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:52
Faceless написав:
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?
І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?
Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?
Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси.
А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку
Оввва
То так моя ідея/мрія може накритись мідним тазом
Але, я все одно, восени піду по банках консультуватись
Зроблю їх разом!©
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 13 чер, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:52
adeges написав: zРадио написав:
И снова у троллей объект обсуждения - zрадио, а не сабж ветки (facepalm). Господа и дамы, настоятельно прошу перестать поминать меня всуе - слишком много чести, вам самим не кажется?
сравнивать себя с богом - это гордыня
Разве? "Всуе" - это "напрасно", "неуместно". У Библии нет монополии на это слово
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