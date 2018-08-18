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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4336433743384339>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 96
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
31
знизяться на 10-25%
29%
28
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бльооооо "гостинка на Лесном" заиграла новыми красками: https://news.finance.ua/ru/news/-/47261 ... isok-ulits
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?

І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?
Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?
Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси.
А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне вот интересно, куда Понаех пропал? С начала карантина от него ни слуху ни духу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:52

Та що ж таке?А до нашого берега, як не г.,то тріску приб'є

  Faceless написав:
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?

І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?
Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?
Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси.
А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку

Оввва :roll:
То так моя ідея/мрія може накритись мідним тазом :roll:
Але, я все одно, восени піду по банках консультуватись :idea:
Зроблю їх разом!© :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 13 чер, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:05

  Faceless написав:
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?

І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?
Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?
Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси.
А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку

На несданное ипотеку дают банки на котлованы у партнерских застройщиков, при этом условия будут лучше, чем на вторичку. Например
https://www.ukrgasbank.com/ru/private/c ... ts/trest-1
И еще очевидная вещь, но Доллярчику стоит обратить на нее внимание - заемщик отвечает всем своим имуществом. Если недострой недостроят это не значит, что кредит простится. Платить придется продолжать хоть получил кваритру, хоть нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:10

  airmax78 написав:Мне вот интересно, куда Понаех пропал? С начала карантина от него ни слуху ни духу.

Это тот который снимает жилье и вложился в замороженную стройку?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:11

  airmax78 написав:Бльооооо "гостинка на Лесном" заиграла новыми красками: https://news.finance.ua/ru/news/-/47261 ... isok-ulits

Выборы скоро. Так что эти басни можно пропускать мимо ушей. Метро на Троещину вон уже 40 лет строят и мост 20.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:17

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Мне вот интересно, куда Понаех пропал? С начала карантина от него ни слуху ни духу.

Это тот который снимает жилье и вложился в замороженную стройку?

Нет, это тот, который сейчас держит оборону от черных братьев в Техасе (город не помню).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:29

  remark написав:
  Hotab написав:Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?


Что случилось, есть повод?

Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:39

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?

І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?
Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?
Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси.
А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку

На несданное ипотеку дают банки на котлованы у партнерских застройщиков, при этом условия будут лучше, чем на вторичку. Например
https://www.ukrgasbank.com/ru/private/c ... ts/trest-1
И еще очевидная вещь, но Доллярчику стоит обратить на нее внимание - заемщик отвечает всем своим имуществом. Если недострой недостроят это не значит, что кредит простится. Платить придется продолжать хоть получил кваритру, хоть нет.

Хоч виділене/очевидне я і так знаю, але все одно плюсую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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