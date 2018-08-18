Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?
І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку? Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове? Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси. А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?
І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку? Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове? Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси. А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 13 чер, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?
І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку? Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове? Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси. А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку
На несданное ипотеку дают банки на котлованы у партнерских застройщиков, при этом условия будут лучше, чем на вторичку. Например https://www.ukrgasbank.com/ru/private/c ... ts/trest-1 И еще очевидная вещь, но Доллярчику стоит обратить на нее внимание - заемщик отвечает всем своим имуществом. Если недострой недостроят это не значит, что кредит простится. Платить придется продолжать хоть получил кваритру, хоть нет.
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?
І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку? Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове? Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси. А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку
На несданное ипотеку дают банки на котлованы у партнерских застройщиков, при этом условия будут лучше, чем на вторичку. Например https://www.ukrgasbank.com/ru/private/c ... ts/trest-1 И еще очевидная вещь, но Доллярчику стоит обратить на нее внимание - заемщик отвечает всем своим имуществом. Если недострой недостроят это не значит, что кредит простится. Платить придется продолжать хоть получил кваритру, хоть нет.
Хоч виділене/очевидне я і так знаю, але все одно плюсую!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!