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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4336433743384339

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 96
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
31
знизяться на 10-25%
29%
28
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:40

  Hotab написав:
  remark написав:
  Hotab написав:Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?


Что случилось, есть повод?

Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.

Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:42

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?

І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?
Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?
Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси.
А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку

На несданное ипотеку дают банки на котлованы у партнерских застройщиков, при этом условия будут лучше, чем на вторичку. Например
https://www.ukrgasbank.com/ru/private/c ... ts/trest-1
И еще очевидная вещь, но Доллярчику стоит обратить на нее внимание - заемщик отвечает всем своим имуществом. Если недострой недостроят это не значит, что кредит простится. Платить придется продолжать хоть получил кваритру, хоть нет.

Только это называется не ИПОТЕКА, а обычный кредит.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:46

  airmax78 написав:Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.

Вы тут смеетесь, а умирают реальные люди. Нам повезло, что коронавирус практически не затронул Украину и её экономику.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:59

  Hotab написав:
  remark написав:
  Hotab написав:Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?


Что случилось, есть повод?

Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.

Хотаб - тебя хоть раз на вертушке(или на чём ты там воевал) сбивали иглой там, или чёт то типа того, как 76й с нашими десантниками с Гвардейского 6 лет в назад?
Все пилоты в итоге умирают в воздухе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:09

  барабашов написав:Хотаб - тебя хоть раз на вертушке(или на чём ты там воевал) сбивали иглой.....

Граната из подствольника попадала. Очень низко ж ходим. Но боком попала и неразрыв вышел. Вмятина в хвостовой балке, не более.

  барабашов написав:
Все пилоты в итоге умирают в воздухе?


Смотря куда попадет. Чаще гибнут при ударе об землю. Высоты для плкидания машины нет. А что? При чем тут Ковид?

Если хочется поюморить о моих страхах перед Ковид, то я свою позицию давно озвучит отут. viewtopic.php?p=4984308#p4984308

К тому же вокруг меня сейчас жёлтая лихорадка, маляра и Эбола. Уж точно не до КОВИД мне.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 чер, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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  #<1 ... 4336433743384339
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