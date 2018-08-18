Hotab написав:
Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.
Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:40
Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:42
Только это называется не ИПОТЕКА, а обычный кредит.
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:46
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:59
Хотаб - тебя хоть раз на вертушке(или на чём ты там воевал) сбивали иглой там, или чёт то типа того, как 76й с нашими десантниками с Гвардейского 6 лет в назад?
Все пилоты в итоге умирают в воздухе?
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:09
Граната из подствольника попадала. Очень низко ж ходим. Но боком попала и неразрыв вышел. Вмятина в хвостовой балке, не более.
Смотря куда попадет. Чаще гибнут при ударе об землю. Высоты для плкидания машины нет. А что? При чем тут Ковид?
Если хочется поюморить о моих страхах перед Ковид, то я свою позицию давно озвучит отут. viewtopic.php?p=4984308#p4984308
К тому же вокруг меня сейчас жёлтая лихорадка, маляра и Эбола. Уж точно не до КОВИД мне.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 чер, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:38
статистика "выявленных" случаев заражений в отрыве от статистики по количеству тестов - ни о чем, это как с "беспрецедентным процентом" зараженных врачей - их просто тестируют раз в 2 недели
2all:
а вообще новости канешна нерадостные - у интергала падение продаж на 60% и массовые увольнения и это при том шо они в карантин не останавливались
на московской 8б уже идет работа, половина штата уже переехала, но 2/3 площадей будут сдавать, как и здание на коновальца, продавать его не будут
отаке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:39
Похоже разве что я смеюсь? Я считаю, что контроля за вильнолюдьми мало. Все поснимали маски уже. Ну ладно - на улице. Но в общественном транспорте - это недопустимо. А тут всякие истории появляются про побитых водителей, требовавших надеть маски.
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:43
Хотаб, расскажите, вообще насколько эффективны сейчас вертолеты против насыщенной ПЗРК обороны? Есть у нас какие-то средства подавления, ловушки и т.п.? Как защититься?
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:45
Какой там вам статистики не хватает.
Подпишитесь в телеге на рассылку, все получите. И на сайте МОЗ уверен , что все есть.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 червня:
В Україні за минулу добу зафіксовано 753 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 124 у медичних працівників. Це новий антирекорд за кількістю захворювань. Також госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 169 осіб. Одужали за добу 409 осіб, померло 10 осіб.
За минулу добу було зроблено 18 247 тестувань. З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 - методом ІФА.
В Україні діє пом'якшення карантину. Міністр наголосив, що це не означає, що карантинні заходи зняті. Статистика останніх трьох днів невтішна. Кожного дня встановлюється новий антирекорд за кількістю захворювань на COVID-19.
МОЗ України приймає необхідні заходи для недопущення поширення хвороби. Сьогодні буде проведене засідання комісії ТЕБ та НС для того, щоб проаналізувати, яка ситуація в регіонах країни, в яких погіршується ситуація та збільшується кількість хворих.
Вчора було проведено засідання уряду, на якому було внесено зміни до постанови, яка регулює карантин. Було обмежено діяльність кінотеатрів та проведення пробного ЗНО. Іноземці та особи без громадянства не можуть перетинати державний кордон без наявного страхового поліса на витрати на лікування COVID-19.
Встановлено вимоги щодо обсервації лише для осіб, що перетинають кордон та прибувають з країн, або є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19. Тобто з країн, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні.
Cкасовуються вимоги обов'язкової обсервації осіб, які в'їжджають з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя після відновлення пропуску через КПВВ. Передбачена обов'язкова наявність місць та приміщень у контрольних пунктах для проведення медичного нагляду.
Передбачено додаткові підстави для відмови пропуску осіб під час виїзду з тимчасово окупованих територій, якщо людина не дала згоду самоізоляцію та використання сервісу “Дій вдома”.
Скасоване проведення пробного ЗНО, яке було заплановане на 15 червня 2020 року.
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:46
серьезно?
ща прохожего позову
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Зараз переглядають цей форум: Hotab, investorkiev і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|