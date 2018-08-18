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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 433743384339434043414342>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 97
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
12%
12
знизяться в межах 10%
33%
32
знизяться на 10-25%
29%
28
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:40

  Hotab написав:
  remark написав:
  Hotab написав:Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?


Что случилось, есть повод?

Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.

Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:42

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?

І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?
Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?
Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси.
А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку

На несданное ипотеку дают банки на котлованы у партнерских застройщиков, при этом условия будут лучше, чем на вторичку. Например
https://www.ukrgasbank.com/ru/private/c ... ts/trest-1
И еще очевидная вещь, но Доллярчику стоит обратить на нее внимание - заемщик отвечает всем своим имуществом. Если недострой недостроят это не значит, что кредит простится. Платить придется продолжать хоть получил кваритру, хоть нет.

Только это называется не ИПОТЕКА, а обычный кредит.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:46

  airmax78 написав:Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.

Вы тут смеетесь, а умирают реальные люди. Нам повезло, что коронавирус практически не затронул Украину и её экономику.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:59

  Hotab написав:
  remark написав:
  Hotab написав:Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?


Что случилось, есть повод?

Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.

Хотаб - тебя хоть раз на вертушке(или на чём ты там воевал) сбивали иглой там, или чёт то типа того, как 76й с нашими десантниками с Гвардейского 6 лет в назад?
Все пилоты в итоге умирают в воздухе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:09

  барабашов написав:Хотаб - тебя хоть раз на вертушке(или на чём ты там воевал) сбивали иглой.....

Граната из подствольника попадала. Очень низко ж ходим. Но боком попала и неразрыв вышел. Вмятина в хвостовой балке, не более.

  барабашов написав:
Все пилоты в итоге умирают в воздухе?


Смотря куда попадет. Чаще гибнут при ударе об землю. Высоты для плкидания машины нет. А что? При чем тут Ковид?

Если хочется поюморить о моих страхах перед Ковид, то я свою позицию давно озвучит отут. viewtopic.php?p=4984308#p4984308

К тому же вокруг меня сейчас жёлтая лихорадка, маляра и Эбола. Уж точно не до КОВИД мне.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 чер, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:38

  Hotab написав:Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.


статистика "выявленных" случаев заражений в отрыве от статистики по количеству тестов - ни о чем, это как с "беспрецедентным процентом" зараженных врачей - их просто тестируют раз в 2 недели

2all:
а вообще новости канешна нерадостные - у интергала падение продаж на 60% и массовые увольнения и это при том шо они в карантин не останавливались
на московской 8б уже идет работа, половина штата уже переехала, но 2/3 площадей будут сдавать, как и здание на коновальца, продавать его не будут
отаке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:39

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.

Вы тут смеетесь, а умирают реальные люди. Нам повезло, что коронавирус практически не затронул Украину и её экономику.

Похоже разве что я смеюсь? Я считаю, что контроля за вильнолюдьми мало. Все поснимали маски уже. Ну ладно - на улице. Но в общественном транспорте - это недопустимо. А тут всякие истории появляются про побитых водителей, требовавших надеть маски.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:43

  Hotab написав:
  барабашов написав:Хотаб - тебя хоть раз на вертушке(или на чём ты там воевал) сбивали иглой.....

Граната из подствольника попадала. Очень низко ж ходим. Но боком попала и неразрыв вышел. Вмятина в хвостовой балке, не более.

  барабашов написав:
Все пилоты в итоге умирают в воздухе?


Смотря куда попадет. Чаще гибнут при ударе об землю. Высоты для плкидания машины нет. А что? При чем тут Ковид?

Если хочется поюморить о моих страхах перед Ковид, то я свою позицию давно озвучит отут. viewtopic.php?p=4984308#p4984308

К тому же вокруг меня сейчас жёлтая лихорадка, маляра и Эбола. Уж точно не до КОВИД мне.

Хотаб, расскажите, вообще насколько эффективны сейчас вертолеты против насыщенной ПЗРК обороны? Есть у нас какие-то средства подавления, ловушки и т.п.? Как защититься?
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:45

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.


статистика "выявленных" случаев заражений в отрыве от статистики по количеству тестов - ни о чем, это как с "беспрецедентным процентом" зараженных врачей - их просто тестируют раз в 2 недели

Какой там вам статистики не хватает.

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Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 червня:

В Україні за минулу добу зафіксовано 753 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 124 у медичних працівників. Це новий антирекорд за кількістю захворювань. Також госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 169 осіб. Одужали за добу 409 осіб, померло 10 осіб.

За минулу добу було зроблено 18 247 тестувань. З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 - методом ІФА.

В Україні діє пом'якшення карантину. Міністр наголосив, що це не означає, що карантинні заходи зняті. Статистика останніх трьох днів невтішна. Кожного дня встановлюється новий антирекорд за кількістю захворювань на COVID-19.

МОЗ України приймає необхідні заходи для недопущення поширення хвороби. Сьогодні буде проведене засідання комісії ТЕБ та НС для того, щоб проаналізувати, яка ситуація в регіонах країни, в яких погіршується ситуація та збільшується кількість хворих.

Вчора було проведено засідання уряду, на якому було внесено зміни до постанови, яка регулює карантин. Було обмежено діяльність кінотеатрів та проведення пробного ЗНО. Іноземці та особи без громадянства не можуть перетинати державний кордон без наявного страхового поліса на витрати на лікування COVID-19.

Встановлено вимоги щодо обсервації лише для осіб, що перетинають кордон та прибувають з країн, або є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19. Тобто з країн, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні.

Cкасовуються вимоги обов'язкової обсервації осіб, які в'їжджають з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя після відновлення пропуску через КПВВ. Передбачена обов'язкова наявність місць та приміщень у контрольних пунктах для проведення медичного нагляду.

Передбачено додаткові підстави для відмови пропуску осіб під час виїзду з тимчасово окупованих територій, якщо людина не дала згоду самоізоляцію та використання сервісу “Дій вдома”.

Скасоване проведення пробного ЗНО, яке було заплановане на 15 червня 2020 року.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:46

  airmax78 написав:Хотаб, расскажите, вообще насколько эффективны сейчас вертолеты против насыщенной ПЗРК обороны? Есть у нас какие-то средства подавления, ловушки и т.п.? Как защититься?


серьезно?
ща прохожего позову :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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