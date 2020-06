Додано: Суб 13 чер, 2020 14:38

Hotab написав: Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться. Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.



статистика "выявленных" случаев заражений в отрыве от статистики по количеству тестов - ни о чем, это как с "беспрецедентным процентом" зараженных врачей - их просто тестируют раз в 2 недели



2all:

а вообще новости канешна нерадостные - у интергала падение продаж на 60% и массовые увольнения и это при том шо они в карантин не останавливались

на московской 8б уже идет работа, половина штата уже переехала, но 2/3 площадей будут сдавать, как и здание на коновальца, продавать его не будут

