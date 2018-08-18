Додано: Суб 13 чер, 2020 15:03

airmax78 написав: Хотаб, расскажите, вообще насколько эффективны сейчас вертолеты против насыщенной ПЗРК обороны? Есть у нас какие-то средства подавления, ловушки и т.п.? Как защититься? Хотаб, расскажите, вообще насколько эффективны сейчас вертолеты против насыщенной ПЗРК обороны? Есть у нас какие-то средства подавления, ловушки и т.п.? Как защититься?

Не удается писать, капча.О, пустило..Почистят же. Лютый оф.С тем вооружением, с которым начали войну, вертолеты были почти бесполезны.Лезть непосредственно на поле боя нельзя, с ПЗРК снимут. От стрелкового более-менее защищает броня.Ловушки старого образца (с которыми начали) совсем неэффективны. Ещё на балке есть излучатель "Липа", который должен уводить ракеты. Старое Г, толку нет.Со временем ловушки поставили лучше, Липу заменили на Адрос. Реальных пусков по вертолёту с включенным Адрос на впйне ещё не было, но на полигонах он показал высокую эффективность. Ещё до сих пор не решён вопрос с "ушами" ( рассеиватели теплового излучения от двигателей). Почему - загадка. И она меня бесит. Вернее там не загадка, а бюрократия. Нет крепежей, а в авиации все, что ставится на борт ,должно быть сертифицировано и пройти испытания. Никто не решается это все сделать. Уши есть,их не ставят.Идёт испытание новой ПТУР. Старая безнадежно устарела. И применять ее - это неимоверный риск пребывания в зоне ПВО.Новая ПТУР будет пускаться дальше, наведение точнее, возможно даже далеко со своих позиций. Если доведут до ума.Ещё проблема - Ми-24 встали все без лопастей. Купить негде. Запорожье пытается сделать свои. Обещаю который год "вот-вот".З.Ы.Здесь не позвучало ни слова секретной инфо.