В рамках субботнего оффтопа.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:48
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я от читаю Хотаба, читаю запитання до нього щодо захисту, обстрілів, варіантів загинути і т.п.
Зовсім башню знесло від жари ???
Окрім Василя-Рівне, Хотаба і ще мабуть тих, кому за 50-т на форумі, більш нікого з військових, тих, хто служив строкову у РА/ЗСУ, чи тих, хто був в АТО/ООС, не бачив.
То навіщо питати про те, до чого не маєте найменшого стосунку ?
Хто воював, про це не кричить і не афішує.
Хто не був ніде, окрім бабиного села, де косив від армії - читайте Гугл, - там і про "ловушки", і про "попадання" і т.п.
А ще краще - дивіться Голівуд, там повний набір відповідей ...
"Воєвали", бл***.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:00
Ну, расскажите нам вы, как там оно, на войне. Вы, я так понимаю, не из тех, кто в бабином селе от армии косил.
В гугле на 90% сказочники пишут. Интересно послушать от непосредственного участника событий.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:02
Мне интересно почему лётчики Украины служат в Африке, а не воюют на Донбассе где их явно не избыток.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:03
больше всего мужики писдят про рыбалку, охоту и войну
макс, прекращайте, в сети полно желающих нассать вам про войну в уши, а вообще у вас была возможность самому узнать как оно там
на начало конфликта у нас было меньше десятка летающих бортов
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 13 чер, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:03
Не удается писать, капча.
О, пустило..
Почистят же. Лютый оф.
С тем вооружением, с которым начали войну, вертолеты были почти бесполезны.
Лезть непосредственно на поле боя нельзя, с ПЗРК снимут. От стрелкового более-менее защищает броня.
Ловушки старого образца (с которыми начали) совсем неэффективны. Ещё на балке есть излучатель "Липа", который должен уводить ракеты. Старое Г, толку нет.
Со временем ловушки поставили лучше, Липу заменили на Адрос. Реальных пусков по вертолёту с включенным Адрос на впйне ещё не было, но на полигонах он показал высокую эффективность. Ещё до сих пор не решён вопрос с "ушами" ( рассеиватели теплового излучения от двигателей). Почему - загадка. И она меня бесит. Вернее там не загадка, а бюрократия. Нет крепежей, а в авиации все, что ставится на борт ,должно быть сертифицировано и пройти испытания. Никто не решается это все сделать. Уши есть,их не ставят.
Идёт испытание новой ПТУР. Старая безнадежно устарела. И применять ее - это неимоверный риск пребывания в зоне ПВО.
Новая ПТУР будет пускаться дальше, наведение точнее, возможно даже далеко со своих позиций. Если доведут до ума.
Ещё проблема - Ми-24 встали все без лопастей. Купить негде. Запорожье пытается сделать свои. Обещаю который год "вот-вот".
З.Ы.Здесь не позвучало ни слова секретной инфо.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:07
Там абсолютно достаточно и летчиков, и бортов.
Сейчас только вывоз раненых на Ми8.Подвоз спецов, если срочно. И ж0п0возки.
Повсюду несут дежурство. По всей линии.
Это единственная для вас проблема , почему контингент в Африке?
Теперь нет возражений?
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:12
В Африке вы зарабатываете на киевскую недвигу, Украина изображает членство в ООН, а почему тогда ещё говорят о Донбассе? Или когда ВС Украины начнут там наступление африканские соколы тут же прилетят отвоевывать родину?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:12
kingkongovets ,
У кого,у вас? Если вы про Украину, то намного больше.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:17
при мне произносили цифру 7 и разговор был как раз про транспортные вертушки, это было лето 2014
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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