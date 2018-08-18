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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:35
shapo написав:
В Африке вы зарабатываете на киевскую недвигу
Вас это беспокоит? Да, зарабатываю. Что плохого вы в этом увидели??
Смотрите постой пример:
Приходит летчик лейтенант с универа. Летать почти не умеет, денег нет, живёт на съемной. Начинаются будет в Украине,полетов маловато, получит квартиру не светит, заработать не выйдет. Ему рраз - и дают путевку в миссию ООН. Он за полгода научился летать и воевать, привез денег на квартиру,купил и служит себе спокойно.
А так бы ушел после первого контакта, не видя перспектив. Деньги страны на его обучение в трубу.
shapo написав:
Украина изображает членство в ООН,
Украина в ней состоит. Это вы тут что-то изображаете. И зарабатывает для страны огромные деньги. Пребывание (просто на земле, не летая даже) в Конго 4*Ми-24 приносит в месяц стране 1 млн долларов. Ну и дальше за каждое старое одеяло, убитую газельку и вообще за все,что тут есть. Страна зарабатывает. Бангладешцев тут несколько тысяч. И гватемальцев.
Так делают все бедные страны.
Япония не отправила свой контингент. Но Япония отправляет тысячи Тойота Прадо. Что отправим мы?
shapo написав:
а почему тогда ещё говорят о Донбассе?
Африку и Донбасс увязали вы. Это два разных конфликта.
На одном Украина теряет деньги,на другом зарабатывает и обучает своих летчиков.
Бесплатно. На топливе ООН.
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:35
браво модератору
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:36
investorkiev написав:
Аналогично вопросы можно задать про покупателей недвижимости.
Почему покупатели, в условиях вымирающей страны, стараются скучковаться в Киеве? Случайные поступки? Или это нечто большее? Когда мысль о покупке квартиры в Киеве полностью завладевает сознанием понаехов?
Как три закона робототехники отвечают на основные вопросы того как принимают решения роботы, так и три закона КРЖН Трибеки отвечают на все вопросы относительно того как принимают решения участники КРЖН.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:39
Hotab написав:
Смотрите постой пример:
Приходит летчик лейтенант с универа. Летать почти не умеет, денег нет, живёт на съемной. Начинаются будет в Украине,полетов маловато, получит квартиру не светит, заработать не выйдет. Ему рраз - и дают путевку в миссию ООН. Он за полгода научился летать и воевать, привез денег на квартиру,купил и служит себе спокойно.
А так бы ушел после первого контакта, не видя перспектив. Деньги страны на его обучение в трубу.
при совке летех после училищ точно так же отправляли на несколько лет в страны варшавского договора, там они обрастали меблишком и барахлишком, а потом со всем этим добром - в забвво, или кдвво
романтика бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:43
kingkongovets написав: Hotab написав:
Смотрите постой пример:
Приходит летчик лейтенант с универа. Летать почти не умеет, денег нет, живёт на съемной. Начинаются будет в Украине,полетов маловато, получит квартиру не светит, заработать не выйдет. Ему рраз - и дают путевку в миссию ООН. Он за полгода научился летать и воевать, привез денег на квартиру,купил и служит себе спокойно.
А так бы ушел после первого контакта, не видя перспектив. Деньги страны на его обучение в трубу.
при совке летех после училищ точно так же отправляли на несколько лет в страны варшавского договора, там они обрастали меблишком и барахлишком, а потом со всем этим добром - в забвво, или кдвво
романтика бл
Или в Афган.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:47
Hotab написав: shapo написав:
В Африке вы зарабатываете на киевскую недвигу
Вас это беспокоит? Да, зарабатываю. Что плохого вы в этом увидели??
Смотрите постой пример:
Приходит летчик лейтенант с универа. Летать почти не умеет, денег нет, живёт на съемной. Начинаются будет в Украине,полетов маловато, получит квартиру не светит, заработать не выйдет. Ему рраз - и дают путевку в миссию ООН. Он за полгода научился летать и воевать, привез денег на квартиру,купил и служит себе спокойно.
А так бы ушел после первого контакта, не видя перспектив. Деньги страны на его обучение в трубу.
shapo написав:
Украина изображает членство в ООН,
Украина в ней состоит. Это вы тут что-то изображаете. И зарабатывает для страны огромные деньги. Пребывание (просто на земле, не летая даже) в Конго 4*Ми-24 приносит в месяц стране 1 млн долларов. Ну и дальше за каждое старое одеяло, убитую газельку и вообще за все,что тут есть. Страна зарабатывает. Бангладешцев тут несколько тысяч. И гватемальцев.
Так делают все бедные страны.
Япония не отправила свой контингент. Но Япония отправляет тысячи Тойота Прадо. Что отправим мы?
shapo написав:
а почему тогда ещё говорят о Донбассе?
Африку и Донбасс увязали вы. Это два разных конфликта.
На одном Украина теряет деньги,на другом зарабатывает и обучает своих летчиков.
Бесплатно. На топливе ООН.
1) То, что военным зарабатывать за границей хорошо известно с времен СССР, тут ничего нового.
Вот только чем вы тогда от заробитчан отличаетесь уехавших надолго или навсегда кроме того что в ваших отношениях с работодателем ещё государство Украина присутствует? Что она на вашем контракте зарабатывает все равно не озвучите. Опять же противоречия - у вас лётчик после украинского училища ничего не умеет, а в Африке его кто-то и научит, и денег даст. Там что, учёбка для выпускников летных училищ Украины
2)Про членство в ООН и "пользу" от этой организации для решения военных конфликтов писал раньше
3) Донбасс и Африку увязал потому, что в ВСУ вроде как не хватает хороших спецов и она ничего не может сделать за 6 лет, а их, оказывается, избыток, можно экспортировать
Востаннє редагувалось shapo
в Суб 13 чер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:47
airmax78 написав:
Или в Афган.
да, или в афган, как моего ротного
красавец, мастер спорта по хоккею, москвич, рязанское училище, красавица жена
контузия-поехала крыша -начал бухать-бросила жена, в 25 лет конченый человек
зато привез афганскую дубленку, видик и двухкассетник шарп777
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 13 чер, 2020 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:47
airmax78 написав: investorkiev написав:
Аналогично вопросы можно задать про покупателей недвижимости.
Почему покупатели, в условиях вымирающей страны, стараются скучковаться в Киеве? Случайные поступки? Или это нечто большее? Когда мысль о покупке квартиры в Киеве полностью завладевает сознанием понаехов?
Как три закона робототехники отвечают на основные вопросы того как принимают решения роботы, так и три закона КРЖН Трибеки отвечают на все вопросы относительно того как принимают решения участники КРЖН.
Конечно!
Потому что ни сознание роботов, ни сознание понаехов не способно на нелинейные решения.
Даже странно отрицать этот факт.
Возьмем для примера ссылку Флая, где описывается как понаех с зарплатой 400$\мес за 10 лет может накопить на 2 цоколя (один для себя, второй под аренду).
Абсолютно линейное и предсказуемое мышление.
Приезжаем в Киев - арендуем - ненавидим лендлорда - усиленно копим (продаем спадщину) - покупаем омно-квартиру - обсираем безхатченков.
Цикл может повторяться несколько раз в течении жизни понаеха.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:49
shapo написав:
1) То, что военным зарабатывать за границей хорошо известно с врем
Украина - очень занятая страна.
Уже давно бы освободили и Крым, и Донбасс, но некогда: потенциальная авиация кормит комаров в Конго, а потенциальная пехота в Польще: клубника сама себя не соберет.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:50
shapo
,
1) То, что военным зарабатывать за границей хорошо известно с врем
И только Шапо от этого коробит))
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