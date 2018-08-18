, а потенциальная пехота в Польще: клубника сама себя не соберет.
И в Киеве квартирки посдает, пока кто-то поосвобождает его родину. Исключительно без налогообложения, пусть копьями повоюет там армия.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:52
investorkiev ,
И в Киеве квартирки посдает, пока кто-то поосвобождает его родину. Исключительно без налогообложения, пусть копьями повоюет там армия.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:57
кстати, вопрос налогов с Конговских зарплат летчиков не раскрыт: уплачены ли налоги на доходы с валютной зарплаты? Взносы в соцстрах?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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