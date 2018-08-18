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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4339434043414342

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 97
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
12%
12
знизяться в межах 10%
33%
32
знизяться на 10-25%
29%
28
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:52

investorkiev ,
, а потенциальная пехота в Польще: клубника сама себя не соберет.

И в Киеве квартирки посдает, пока кто-то поосвобождает его родину. Исключительно без налогообложения, пусть копьями повоюет там армия.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:57

  Hotab написав:investorkiev ,
, а потенциальная пехота в Польще: клубника сама себя не соберет.

И в Киеве квартирки посдает, пока кто-то поосвобождает его родину. Исключительно без налогообложения, пусть копьями повоюет там армия.

кстати, вопрос налогов с Конговских зарплат летчиков не раскрыт: уплачены ли налоги на доходы с валютной зарплаты? Взносы в соцстрах?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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