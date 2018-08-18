Додано: Суб 13 чер, 2020 15:35

shapo написав: В Африке вы зарабатываете на киевскую недвигу В Африке вы зарабатываете на киевскую недвигу

shapo написав: Украина изображает членство в ООН, Украина изображает членство в ООН,

shapo написав: а почему тогда ещё говорят о Донбассе? а почему тогда ещё говорят о Донбассе?

Вас это беспокоит? Да, зарабатываю. Что плохого вы в этом увидели??Смотрите постой пример:Приходит летчик лейтенант с универа. Летать почти не умеет, денег нет, живёт на съемной. Начинаются будет в Украине,полетов маловато, получит квартиру не светит, заработать не выйдет. Ему рраз - и дают путевку в миссию ООН. Он за полгода научился летать и воевать, привез денег на квартиру,купил и служит себе спокойно.А так бы ушел после первого контакта, не видя перспектив. Деньги страны на его обучение в трубу.Украина в ней состоит. Это вы тут что-то изображаете. И зарабатывает для страны огромные деньги. Пребывание (просто на земле, не летая даже) в Конго 4*Ми-24 приносит в месяц стране 1 млн долларов. Ну и дальше за каждое старое одеяло, убитую газельку и вообще за все,что тут есть. Страна зарабатывает. Бангладешцев тут несколько тысяч. И гватемальцев.Так делают все бедные страны.Япония не отправила свой контингент. Но Япония отправляет тысячи Тойота Прадо. Что отправим мы?Африку и Донбасс увязали вы. Это два разных конфликта.На одном Украина теряет деньги,на другом зарабатывает и обучает своих летчиков.Бесплатно. На топливе ООН.