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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:35
shapo написав:
В Африке вы зарабатываете на киевскую недвигу
Вас это беспокоит? Да, зарабатываю. Что плохого вы в этом увидели??
Смотрите постой пример:
Приходит летчик лейтенант с универа. Летать почти не умеет, денег нет, живёт на съемной. Начинаются будет в Украине,полетов маловато, получит квартиру не светит, заработать не выйдет. Ему рраз - и дают путевку в миссию ООН. Он за полгода научился летать и воевать, привез денег на квартиру,купил и служит себе спокойно.
А так бы ушел после первого контакта, не видя перспектив. Деньги страны на его обучение в трубу.
shapo написав:
Украина изображает членство в ООН,
Украина в ней состоит. Это вы тут что-то изображаете. И зарабатывает для страны огромные деньги. Пребывание (просто на земле, не летая даже) в Конго 4*Ми-24 приносит в месяц стране 1 млн долларов. Ну и дальше за каждое старое одеяло, убитую газельку и вообще за все,что тут есть. Страна зарабатывает. Бангладешцев тут несколько тысяч. И гватемальцев.
Так делают все бедные страны.
Япония не отправила свой контингент. Но Япония отправляет тысячи Тойота Прадо. Что отправим мы?
shapo написав:
а почему тогда ещё говорят о Донбассе?
Африку и Донбасс увязали вы. Это два разных конфликта.
На одном Украина теряет деньги,на другом зарабатывает и обучает своих летчиков.
Бесплатно. На топливе ООН.
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:35
браво модератору
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:36
investorkiev написав:
Аналогично вопросы можно задать про покупателей недвижимости.
Почему покупатели, в условиях вымирающей страны, стараются скучковаться в Киеве? Случайные поступки? Или это нечто большее? Когда мысль о покупке квартиры в Киеве полностью завладевает сознанием понаехов?
Как три закона робототехники отвечают на основные вопросы того как принимают решения роботы, так и три закона КРЖН Трибеки отвечают на все вопросы относительно того как принимают решения участники КРЖН.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:39
Hotab написав:
Смотрите постой пример:
Приходит летчик лейтенант с универа. Летать почти не умеет, денег нет, живёт на съемной. Начинаются будет в Украине,полетов маловато, получит квартиру не светит, заработать не выйдет. Ему рраз - и дают путевку в миссию ООН. Он за полгода научился летать и воевать, привез денег на квартиру,купил и служит себе спокойно.
А так бы ушел после первого контакта, не видя перспектив. Деньги страны на его обучение в трубу.
при совке летех после училищ точно так же отправляли на несколько лет в страны варшавского договора, там они обрастали меблишком и барахлишком, а потом со всем этим добром - в забвво, или кдвво
романтика бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:43
kingkongovets написав: Hotab написав:
Смотрите постой пример:
Приходит летчик лейтенант с универа. Летать почти не умеет, денег нет, живёт на съемной. Начинаются будет в Украине,полетов маловато, получит квартиру не светит, заработать не выйдет. Ему рраз - и дают путевку в миссию ООН. Он за полгода научился летать и воевать, привез денег на квартиру,купил и служит себе спокойно.
А так бы ушел после первого контакта, не видя перспектив. Деньги страны на его обучение в трубу.
при совке летех после училищ точно так же отправляли на несколько лет в страны варшавского договора, там они обрастали меблишком и барахлишком, а потом со всем этим добром - в забвво, или кдвво
романтика бл
Или в Афган.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:47
Hotab написав: shapo написав:
В Африке вы зарабатываете на киевскую недвигу
Вас это беспокоит? Да, зарабатываю. Что плохого вы в этом увидели??
Смотрите постой пример:
Приходит летчик лейтенант с универа. Летать почти не умеет, денег нет, живёт на съемной. Начинаются будет в Украине,полетов маловато, получит квартиру не светит, заработать не выйдет. Ему рраз - и дают путевку в миссию ООН. Он за полгода научился летать и воевать, привез денег на квартиру,купил и служит себе спокойно.
А так бы ушел после первого контакта, не видя перспектив. Деньги страны на его обучение в трубу.
shapo написав:
Украина изображает членство в ООН,
Украина в ней состоит. Это вы тут что-то изображаете. И зарабатывает для страны огромные деньги. Пребывание (просто на земле, не летая даже) в Конго 4*Ми-24 приносит в месяц стране 1 млн долларов. Ну и дальше за каждое старое одеяло, убитую газельку и вообще за все,что тут есть. Страна зарабатывает. Бангладешцев тут несколько тысяч. И гватемальцев.
Так делают все бедные страны.
Япония не отправила свой контингент. Но Япония отправляет тысячи Тойота Прадо. Что отправим мы?
shapo написав:
а почему тогда ещё говорят о Донбассе?
Африку и Донбасс увязали вы. Это два разных конфликта.
На одном Украина теряет деньги,на другом зарабатывает и обучает своих летчиков.
Бесплатно. На топливе ООН.
1) То, что военным зарабатывать за границей хорошо известно с времен СССР, тут ничего нового.
Вот только чем вы тогда от заробитчан отличаетесь уехавших надолго или навсегда кроме того что в ваших отношениях с работодателем ещё государство Украина присутствует? Что она на вашем контракте зарабатывает все равно не озвучите. Опять же противоречия - у вас лётчик после украинского училища ничего не умеет, а в Африке его кто-то и научит, и денег даст. Там что, учёбка для выпускников летных училищ Украины
2)Про членство в ООН и "пользу" от этой организации для решения военных конфликтов писал раньше
3) Донбасс и Африку увязал потому, что в ВСУ вроде как не хватает хороших спецов и она ничего не может сделать за 6 лет, а их, оказывается, избыток, можно экспортировать
Востаннє редагувалось shapo
в Суб 13 чер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:47
airmax78 написав:
Или в Афган.
да, или в афган, как моего ротного
красавец, мастер спорта по хоккею, москвич, рязанское училище, красавица жена
контузия-поехала крыша -начал бухать-бросила жена, в 25 лет конченый человек
зато привез афганскую дубленку, видик и двухкассетник шарп777
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 13 чер, 2020 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:50
shapo
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1) То, что военным зарабатывать за границей хорошо известно с врем
И только Шапо от этого коробит))
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:52
investorkiev
,
, а потенциальная пехота в Польще: клубника сама себя не соберет.
И в Киеве квартирки посдает, пока кто-то поосвобождает его родину. Исключительно без налогообложения, пусть копьями повоюет там армия.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:59
Hotab написав:shapo
,
1) То, что военным зарабатывать за границей хорошо известно с врем
И только Шапо от этого коробит))
Абсолютно нет. Каждый зарабатывает как может и чем может, тем более век летуна короток, а если он не технарь перспективы после увольнения плачевные, особенно после такого глобального сокращения гражданской авиации
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