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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:59
investorkiev написав: Hotab написав:investorkiev
,
, а потенциальная пехота в Польще: клубника сама себя не соберет.
И в Киеве квартирки посдает, пока кто-то поосвобождает его родину. Исключительно без налогообложения, пусть копьями повоюет там армия.
кстати, вопрос налогов с Демократическо-Республиканско-Конговских зарплат летчиков не раскрыт: уплачены ли налоги на доходы с валютной зарплаты? Взносы в соцстрах?
Сначала открываем вопрос оплаты трусом-лордом. И сразу переходим.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:00
shapo написав: Hotab написав:shapo
,
1) То, что военным зарабатывать за границей хорошо известно с врем
И только Шапо от этого коробит))
Абсолютно нет. Каждый зарабатывает как может и чем может, тем более век летуна короток, а если он не технарь перспективы после увольнения плачевные, особенно после такого глобального сокращения гражданской авиации
Я уловил в ваших словах искреннее сострадание и пожелание мне благополучия и стабильности.
Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))
Или мордорские корни все равно мешают порадоваться за Украину?)))
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:03
Hotab написав:
Я уловил в ваших словах искреннее сострадание и пожелание мне благополучия и стабильности.
Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))
Я вообще большинству желаю благополучия и здоровья а пост дописал т. к. он вылетел случайно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:09
а виноват во всем этом флуде и оффтопе айрмакс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:13
investorkiev написав:
Конечно!
Потому что ни сознание роботов, ни сознание понаехов не способно на нелинейные решения.
Даже странно отрицать этот факт.
Возьмем для примера ссылку Флая, где описывается как понаех с зарплатой 400$\мес за 10 лет может накопить на 2 цоколя (один для себя, второй под аренду).
Абсолютно линейное и предсказуемое мышление.
Приезжаем в Киев - арендуем - ненавидим лендлорда - усиленно копим (продаем спадщину) - покупаем омно-квартиру - обсираем безхатченков.
Цикл может повторяться несколько раз в течении жизни понаеха.
мир лэндлорда поделен на 2 части - недолюди у которых нет в Киеве квартиры и хозяева жизни, в их числе киевские бабушки сдающие комнаты студентам.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:18
vitaliian написав:
мир лэндлорда поделен на 2 части - недолюди у которых нет в Киеве квартиры и хозяева жизни, в их числе киевские бабушки сдающие комнаты студентам.
тебе то откуда знать про этот мир?)
что ты вообще делаешь на этой ветке?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:20
Hotab написав:
Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))
Или мордорские корни все равно мешают порадоваться за Украину?)))
А чему радоваться?
Тому что Украина в составе Габона и Пакистана участвует в абсолютно бесполезной организации с голубыми касками разбегающимися уже лет 50 при любом шухере?
Или тому что экспортирует заробитчан не только на клубнику?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:24
shapo написав: Hotab написав:
Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))
Или мордорские корни все равно мешают порадоваться за Украину?)))
А чему радоваться?
Тем что Украина в составе Габона и Пакистана участвует в абсолютно бесполезной организации с голубыми касками разбегающимися уже лет 50 при любом шухере?
Или тем что экспортирует заробитчан не только на клубнику?
Полезная ООН или нет,что от этого Украине?
Я вам назвал множество плюсов для Украины и украинцев. При этом все довольны в этой ситуации. Обрисуйте минусы для страны Украина, для ЗСУ в целом, для отдельных военослужащих в частности.
Лично вашу боль, как сострадающего мордору, я понимаю, о ней не надо.
Только не растекайтесь типа "Украина должна учить летчиков у себя за свои деньги, и высылать КРАЗы в ООН, как Япония Тойоты", а исходя из имеющейся ситуации.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:30
investorkiev написав:
Уже давно бы освободили и Крым, и Донбасс, но некогда: потенциальная авиация кормит комаров в Конго, а потенциальная пехота в Польще: клубника сама себя не соберет.
Освободить? Тогда придется полномасштабно воевать с горячо любимым вами путлером.Рашизм во всей красе
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:33
kingkongovets написав: vitaliian написав:
мир лэндлорда поделен на 2 части - недолюди у которых нет в Киеве квартиры и хозяева жизни, в их числе киевские бабушки сдающие комнаты студентам.
что ты вообще делаешь на этой ветке?
порчу тебе жизнь.
верю в евро... по 1,4
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