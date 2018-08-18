Вы как сговорились со зрадой. Лучше бы квартиры покупали - ВВП наращивали.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:40
Вы как сговорились со зрадой. Лучше бы квартиры покупали - ВВП наращивали.
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:51
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:53
1) Я уже написал что не понимаю кто учит в Африке летных недоучек из Украины и зачем? Заробитчанин должен не обучаться, а выполнять сразу работу для которой наняли
2) Если бы в гос. Украина на востоке не шла то ли война, то ли антитеррористическая операция, то можно отправлять своих вояк хоть на Антарктиду. А сейчас 6 лет топчатся на месте при таких африканских Чкаловых способных разбомбить Кремль. И возникает вопрос. Это что, Чкаловы не те, аппараты у них не те что в Африке дают или никому не нужно эту войнушку заканчивать?
ПС. Для патриота называющему Россию мордором себя нужно для чистоты стиля причислять к хоббитам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:55
Эксперты рынка жилой недвижимости Испании ожидают падение цен в течение года от 6,5% до 15%.
При этом подчеркивается, что ключевым фактором, влияющим на цены жилья, являются занятость и экономическая динамика (Влад любит в этом моменте спорить и вспоминать о размерах сбережений, которые якобы никуда не деваются, а значит и влияния на цены нет).
The consultants say no factor is as important to house prices as job growth and the economic outlook
Spain’s $6 Trillion Home Market Faces Second Crash in Decade
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 чер, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не косив, прийшов сам, не шукали воєнком з собакою ... вчасно і на пару років.
Цього достатньо ?
Все решта про війну - в Інтернет не на раша-ресурсах. І питати бойових льотчиків про причини загибелі якось як мінімум дивно ... Чого на це ведеться Хотаб, дивно ще більше ...
Офф-топ, далі ваші домисли нехай малюють вам найбільш песимістичні картини.
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:59
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:06
shapo ,
В летном деле это так не работает.
Даже на пассажирском самолёте слева опытный командир экипажа, справа второй пилот, обычно с минимальным налетом. Он как раз во время перевозки пассажиров и получает опыт и когда-то станет опытным . И сядет на место командира.
Кто обучает? Украинские более опытные лётчики. Так я уточню, в этом первом пункте что-то есть плохое для Украины и украинцев?
Исходя из текущей ситуации на фронте , и отсутствия планов на активные боевые действия, есть возможность отправить людей и технику для зарабатывания денег стране на новую технику и вооружение. Не в ущерб боеспособности на Донбассе. Повторяю вопрос: каковы минусы и для кого они???
Кроме ватана из Якутска, которому неприятен факт обучения летчиков Украины за деньги ООН.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 чер, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Немножко поофтоплю на счет коммерческой недвижимости:
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:11
Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))
Или мордорские корни все равно мешают порадоваться за Украину?)))[/quote]
А чему радоваться?
Тому что Украина в составе Габона и Пакистана участвует в абсолютно бесполезной организации с голубыми касками разбегающимися уже лет 50 при любом шухере?
Или тому что экспортирует заробитчан не только на клубнику?[
Мы тоже в Африке в северной части ее части тоже стараемся заработать а что тут плохого ? Украинские мозги здесь в цене население относиться хорошо а мы набираемся опыта видим то что что в Украине
Не встречается когда в институте учились только на картинках опять же другая культура язык это же интересно
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