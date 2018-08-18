Додано: Суб 13 чер, 2020 17:06

1) Я уже написал что не понимаю кто учит в Африке летных недоучек из Украины и зачем? Заробитчанин должен не обучаться, а выполнять сразу работу для которой наняли



2) Если бы в гос. Украина на востоке не шла то ли война, то ли антитеррористическая операция, то можно отправлять своих вояк хоть на Антарктиду. А сейчас 6 лет топчатся на месте при таких африканских Чкаловых способных разбомбить Кремль.



В летном деле это так не работает.Даже на пассажирском самолёте слева опытный командир экипажа, справа второй пилот, обычно с минимальным налетом. Он как раз во время перевозки пассажиров и получает опыт и когда-то станет опытным . И сядет на место командира.Кто обучает? Украинские более опытные лётчики. Так я уточню, в этом первом пункте что-то есть плохое для Украины и украинцев?Исходя из текущей ситуации на фронте , и отсутствия планов на активные боевые действия, есть возможность отправить людей и технику для зарабатывания денег стране на новую технику и вооружение. Не в ущерб боеспособности на Донбассе. Повторяю вопрос: каковы минусы и для кого они???Кроме ватана из Якутска, которому неприятен факт обучения летчиков Украины за деньги ООН.