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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4341434243434344>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 98
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
32
знизяться на 10-25%
29%
28
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:40

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
  vitaliian написав:мир лэндлорда поделен на 2 части - недолюди у которых нет в Киеве квартиры и хозяева жизни, в их числе киевские бабушки сдающие комнаты студентам.


что ты вообще делаешь на этой ветке?

порчу тебе жизнь.

Вы как сговорились со зрадой. Лучше бы квартиры покупали - ВВП наращивали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:51

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:53

  Hotab написав:
  shapo написав:А чему радоваться?
Тем что Украина в составе Габона и Пакистана участвует в абсолютно бесполезной организации с голубыми касками разбегающимися уже лет 50 при любом шухере?
Или тем что экспортирует заробитчан не только на клубнику?

Полезная ООН или нет,что от этого Украине?
Я вам назвал множество плюсов для Украины и украинцев. При этом все довольны в этой ситуации. Обрисуйте минусы для страны Украина, для ЗСУ в целом, для отдельных военослужащих в частности.
Лично вашу боль, как сострадающего мордору, я понимаю, о ней не надо.
Только не растекайтесь типа "Украина должна учить летчиков у себя за свои деньги, и высылать КРАЗы в ООН, как Япония Тойоты", а исходя из имеющейся ситуации.

1) Я уже написал что не понимаю кто учит в Африке летных недоучек из Украины и зачем? Заробитчанин должен не обучаться, а выполнять сразу работу для которой наняли
2) Если бы в гос. Украина на востоке не шла то ли война, то ли антитеррористическая операция, то можно отправлять своих вояк хоть на Антарктиду. А сейчас 6 лет топчатся на месте при таких африканских Чкаловых способных разбомбить Кремль. И возникает вопрос. Это что, Чкаловы не те, аппараты у них не те что в Африке дают или никому не нужно эту войнушку заканчивать?
ПС. Для патриота называющему Россию мордором себя нужно для чистоты стиля причислять к хоббитам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:55

Эксперты рынка жилой недвижимости Испании ожидают падение цен в течение года от 6,5% до 15%.

При этом подчеркивается, что ключевым фактором, влияющим на цены жилья, являются занятость и экономическая динамика (Влад любит в этом моменте спорить и вспоминать о размерах сбережений, которые якобы никуда не деваются, а значит и влияния на цены нет).

The consultants say no factor is as important to house prices as job growth and the economic outlook

Spain’s $6 Trillion Home Market Faces Second Crash in Decade
https://www.bloomberg.com/news/articles ... n-a-decade
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 чер, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:57

kingkongovets зачем фейки постишь?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вы, я так понимаю, не из тех, кто в бабином селе от армии косил.

Не косив, прийшов сам, не шукали воєнком з собакою ... вчасно і на пару років.
Цього достатньо ?
Все решта про війну - в Інтернет не на раша-ресурсах. І питати бойових льотчиків про причини загибелі якось як мінімум дивно ... Чого на це ведеться Хотаб, дивно ще більше ...
Офф-топ, далі ваші домисли нехай малюють вам найбільш песимістичні картини.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:59

  airmax78 написав:Вы как сговорились со зрадой. Лучше бы квартиры покупали - ВВП наращивали.

Как покупка БПС или хруща подымет ВВП? Разве что услуги нотаря и морды будут учтены.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:06

shapo ,
1) Я уже написал что не понимаю кто учит в Африке летных недоучек из Украины и зачем? Заробитчанин должен не обучаться, а выполнять сразу работу для которой наняли

В летном деле это так не работает.
Даже на пассажирском самолёте слева опытный командир экипажа, справа второй пилот, обычно с минимальным налетом. Он как раз во время перевозки пассажиров и получает опыт и когда-то станет опытным . И сядет на место командира.
Кто обучает? Украинские более опытные лётчики. Так я уточню, в этом первом пункте что-то есть плохое для Украины и украинцев?
2) Если бы в гос. Украина на востоке не шла то ли война, то ли антитеррористическая операция, то можно отправлять своих вояк хоть на Антарктиду. А сейчас 6 лет топчатся на месте при таких африканских Чкаловых способных разбомбить Кремль.

Исходя из текущей ситуации на фронте , и отсутствия планов на активные боевые действия, есть возможность отправить людей и технику для зарабатывания денег стране на новую технику и вооружение. Не в ущерб боеспособности на Донбассе. Повторяю вопрос: каковы минусы и для кого они???
Кроме ватана из Якутска, которому неприятен факт обучения летчиков Украины за деньги ООН.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 чер, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немножко поофтоплю на счет коммерческой недвижимости:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:11

Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))
Или мордорские корни все равно мешают порадоваться за Украину?)))[/quote]
А чему радоваться?
Тому что Украина в составе Габона и Пакистана участвует в абсолютно бесполезной организации с голубыми касками разбегающимися уже лет 50 при любом шухере?
Или тому что экспортирует заробитчан не только на клубнику?[
Мы тоже в Африке в северной части ее части тоже стараемся заработать а что тут плохого ? Украинские мозги здесь в цене население относиться хорошо а мы набираемся опыта видим то что что в Украине
Не встречается когда в институте учились только на картинках опять же другая культура язык это же интересно
choca
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