Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))
Или мордорские корни все равно мешают порадоваться за Украину?)))[/quote]
А чему радоваться?
Тому что Украина в составе Габона и Пакистана участвует в абсолютно бесполезной организации с голубыми касками разбегающимися уже лет 50 при любом шухере?
Или тому что экспортирует заробитчан не только на клубнику?[
Мы тоже в Африке в северной части ее части тоже стараемся заработать а что тут плохого ? Украинские мозги здесь в цене население относиться хорошо а мы набираемся опыта видим то что что в Украине
Не встречается когда в институте учились только на картинках опять же другая культура язык это же интересно