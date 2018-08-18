Додано: Суб 13 чер, 2020 17:12

Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))

Или мордорские корни все равно мешают порадоваться за Украину?)))[/quote]

А чему радоваться?

Тому что Украина в составе Габона и Пакистана участвует в абсолютно бесполезной организации с голубыми касками разбегающимися уже лет 50 при любом шухере?

Или тому что экспортирует заробитчан не только на клубнику?[

Мы тоже в Африке в северной части ее части тоже стараемся заработать а что тут плохого ? Украинские мозги здесь в цене население относиться хорошо а мы набираемся опыта видим то что что в Украине

Не встречается когда в институте учились только на картинках опять же другая культура язык это же интересно