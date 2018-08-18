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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4341434243434344

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 98
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
32
знизяться на 10-25%
29%
28
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:12

Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))
Или мордорские корни все равно мешают порадоваться за Украину?)))[/quote]
А чему радоваться?
Тому что Украина в составе Габона и Пакистана участвует в абсолютно бесполезной организации с голубыми касками разбегающимися уже лет 50 при любом шухере?
Или тому что экспортирует заробитчан не только на клубнику?[
Мы тоже в Африке в северной части ее части тоже стараемся заработать а что тут плохого ? Украинские мозги здесь в цене население относиться хорошо а мы набираемся опыта видим то что что в Украине
Не встречается когда в институте учились только на картинках опять же другая культура язык это же интересно
choca
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:25

  Hotab написав:В летном деле это так не работает.
Даже на пассажирском самолёте слева опытный командир экипажа, справа второй пилот, обычно с минимальным налетом. Он как раз во время перевозки пассажиров и получает опыт и когда-то станет опытным . И сядет на место командира.
Кто обучает? Украинские более опытные лётчики. Так я уточню, в этом первом пункте что-то есть плохое для Украины и украинцев?

Исходя из текущей ситуации на фронте , и отсутствия планов на активные боевые действия, есть возможность отправить людей и технику для зарабатывания денег стране на новую технику и вооружение. Не в ущерб боеспособности на Донбассе. Повторяю вопрос: каковы минусы и для кого они???
Кроме ватана из Якутска, которому неприятен факт обучения летчиков Украины за деньги ООН.

1) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа
3) Если ватан из Якутска это обо мне, то вы кто, добрый Ботуала из Конго
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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