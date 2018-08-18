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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:12
Вы поняли, что Африка для страны хорошо?))
Или мордорские корни все равно мешают порадоваться за Украину?)))[/quote]
А чему радоваться?
Тому что Украина в составе Габона и Пакистана участвует в абсолютно бесполезной организации с голубыми касками разбегающимися уже лет 50 при любом шухере?
Или тому что экспортирует заробитчан не только на клубнику?[
Мы тоже в Африке в северной части ее части тоже стараемся заработать а что тут плохого ? Украинские мозги здесь в цене население относиться хорошо а мы набираемся опыта видим то что что в Украине
Не встречается когда в институте учились только на картинках опять же другая культура язык это же интересно
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choca
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:25
Hotab написав:
В летном деле это так не работает.
Даже на пассажирском самолёте слева опытный командир экипажа, справа второй пилот, обычно с минимальным налетом. Он как раз во время перевозки пассажиров и получает опыт и когда-то станет опытным . И сядет на место командира.
Кто обучает? Украинские более опытные лётчики. Так я уточню, в этом первом пункте что-то есть плохое для Украины и украинцев?
Исходя из текущей ситуации на фронте , и отсутствия планов на активные боевые действия, есть возможность отправить людей и технику для зарабатывания денег стране на новую технику и вооружение. Не в ущерб боеспособности на Донбассе. Повторяю вопрос: каковы минусы и для кого они???
Кроме ватана из Якутска, которому неприятен факт обучения летчиков Украины за деньги ООН.
1) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа
3) Если ватан из Якутска это обо мне, то вы кто, добрый Ботуала из Конго
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:28
choca написав:
Мы тоже в Африке в северной части ее части тоже стараемся заработать а что тут плохого ? Украинские мозги здесь в цене население относиться хорошо а мы набираемся опыта видим то что что в Украине
Не встречается когда в институте учились только на картинках опять же другая культура язык это же интересно
Я разве где-то писал что осуждаю кого-то что он отправился на заработки, хоть в Польшу на клубнику, хоть в Эфиопию на трактор?
Речь идёт о ВС Украины, и ни о чем более
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:33
shapo
,
) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.
Я хочу уже в третий раз услышать ,что плохого для Украины!
Не "что плохого для ООН,для твоего Мордора,для тебя ватного", а для Украины. Или ты уже скажи прямо, что для Украины это отлично, а тебе это неприятно,и на этом закончим.
А что касается "если написано в контракте".... Я тебе тугодуму не зря привел пример пассажирских рейсов. Летчик - это профессия, где универ даёт только базу и немного практики. Дальше всю жизнь обучение. Может предьявим гражданскому пилоту справа,что он, гаденыш ,за твои деньги,как пассажира, обучается???
2.
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа
Планы - здесь не предмет обсуждения. Исходим из того,что есть. Планов нет!!!
А если их нет, ЧТО ПЛОХОГО В АФРИКАНСКОЙ МИССИИ ДЛЯ УКРАИНЫ??
Ватный ужик, давай к конкретике, ты отнимаешь много личного времени))).
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:43
Hotab написав:shapo
,
) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.
Я хочу уже в третий раз услышать ,что плохого для Украины!
Не "что плохого для ООН,для твоего Мордора,для тебя ватного", а для Украины. Или ты уже скажи прямо, что для Украины это отлично, а тебе это неприятно,и на этом закончим.
А что касается "если написано в контракте".... Я тебе тугодуму не зря привел пример пассажирских рейсов. Летчик - это профессия, где универ даёт только базу и немного практики. Дальше всю жизнь обучение. Может предьявим гражданскому пилоту справа,что он, гаденыш ,за твои деньги,как пассажира, обучается???
2.
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа
Планы - здесь не предмет обсуждения. Исходим из того,что есть. Планов нет!!!
А если их нет, ЧТО ПЛОХОГО В АФРИКАНСКОЙ МИССИИ ДЛЯ УКРАИНЫ??
Ватный ужик, давай к конкретике, ты отнимаешь много личного времени))).
Поскольку африканский летун-заробитчанин как настоящий патриот перешёл к привычному хамству, то более вопросов ни к тебе, ни к твоим секретным планам ВСУ по освобождению Донбасса не имею т. к. и так знал, что с тобой или без тебя негры продолжат убивать друг друга и Донбасс освобождать некому
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:46
shapo написав:
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа
Да ты ничего не помнишь, у тебя амнезия на успехи
До появления Бука, СУ-25 активно работали
Все украинские успехи ты пытаешься нивелировать.
в ООН ? мнимое участие
Лётчики ? недоучки
Хотя сам понимаешь, что лётчик-"недоучка" в Конго получает боевой опыт, который потом будет применять против Мордора или применял против Мордора.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:47
shapo написав: Hotab написав:shapo
,
) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.
Я хочу уже в третий раз услышать ,что плохого для Украины!
Не "что плохого для ООН,для твоего Мордора,для тебя ватного", а для Украины. Или ты уже скажи прямо, что для Украины это отлично, а тебе это неприятно,и на этом закончим.
А что касается "если написано в контракте".... Я тебе тугодуму не зря привел пример пассажирских рейсов. Летчик - это профессия, где универ даёт только базу и немного практики. Дальше всю жизнь обучение. Может предьявим гражданскому пилоту справа,что он, гаденыш ,за твои деньги,как пассажира, обучается???
2.
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа
Планы - здесь не предмет обсуждения. Исходим из того,что есть. Планов нет!!!
А если их нет, ЧТО ПЛОХОГО В АФРИКАНСКОЙ МИССИИ ДЛЯ УКРАИНЫ??
Ватный ужик, давай к конкретике, ты отнимаешь много личного времени))).
Поскольку африканский летун-заробитчанин как настоящий патриот перешёл к привычному хамству, то более вопросов ни к тебе, ни к твоим секретным планам ВСУ по освобождению Донбасса не имею т. к. и так знал, что с тобой или без тебя негры продолжат убивать друг друга и Донбасс освобождать некому
Так бы и сразу, а то льёшь тут крокодильи слезы за ООН , чьи деньги Украина деребанит. Да ещё и непоследовательно)). То "ненужная организация, трУсы, которые разбегаются", то "вы обдираете ООН, за их деньги обучает молодежь, на их деньги покупаете квартиры, на их деньги закупаете вооружение и пополняете госбюджет")))
Запутался в показаниях, ватан))) Досвидос))
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:51
pesikot
,
Хотя сам понимаешь, что лётчик-"недоучка" в Конго получает боевой опыт, который потом будет применять против Мордора или применял против Мордора.
Все он чудесно понимает. Просто Якутская вата подгорает любым успехам Украины. А ещё и ООН как красная тряпка для всего рашистского: сколько уже резолюций было,где ООН прямо называет Мордор убийцей. Вот ватке и горит))
Да ты ничего не помнишь, у тебя амнезия на успехи
До появления Бука, СУ-25 активно работали
Не говоря уже о том, что именно те самые , молодые (по годам) лётчики благодаря африкам прям сегодня и сейчас летают на Донбассе на вытаскивание раненых. Но оно не сможет этому порадоваться. Слишком ватное.
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:57
А куда вы дели натаху трибеку?
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Унуноктий
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:59
Унуноктий написав:
А куда вы дели натаху трибеку?
Санитаркой на фронт ушла. Совесть замучила.
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