Додано: Суб 13 чер, 2020 17:33

) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.



2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа



Я хочу уже в третий раз услышать ,что плохого для Украины!Не "что плохого для ООН,для твоего Мордора,для тебя ватного", а для Украины. Или ты уже скажи прямо, что для Украины это отлично, а тебе это неприятно,и на этом закончим.А что касается "если написано в контракте".... Я тебе тугодуму не зря привел пример пассажирских рейсов. Летчик - это профессия, где универ даёт только базу и немного практики. Дальше всю жизнь обучение. Может предьявим гражданскому пилоту справа,что он, гаденыш ,за твои деньги,как пассажира, обучается???2.Планы - здесь не предмет обсуждения. Исходим из того,что есть. Планов нет!!!А если их нет, ЧТО ПЛОХОГО В АФРИКАНСКОЙ МИССИИ ДЛЯ УКРАИНЫ??Ватный ужик, давай к конкретике, ты отнимаешь много личного времени))).