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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4342434343444345>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 98
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
32
знизяться на 10-25%
29%
28
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:43

  Hotab написав:shapo ,
) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.

Я хочу уже в третий раз услышать ,что плохого для Украины!
Не "что плохого для ООН,для твоего Мордора,для тебя ватного", а для Украины. Или ты уже скажи прямо, что для Украины это отлично, а тебе это неприятно,и на этом закончим.
А что касается "если написано в контракте".... Я тебе тугодуму не зря привел пример пассажирских рейсов. Летчик - это профессия, где универ даёт только базу и немного практики. Дальше всю жизнь обучение. Может предьявим гражданскому пилоту справа,что он, гаденыш ,за твои деньги,как пассажира, обучается???

2.
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа

Планы - здесь не предмет обсуждения. Исходим из того,что есть. Планов нет!!!
А если их нет, ЧТО ПЛОХОГО В АФРИКАНСКОЙ МИССИИ ДЛЯ УКРАИНЫ?? :)
Ватный ужик, давай к конкретике, ты отнимаешь много личного времени))).

Поскольку африканский летун-заробитчанин как настоящий патриот перешёл к привычному хамству, то более вопросов ни к тебе, ни к твоим секретным планам ВСУ по освобождению Донбасса не имею т. к. и так знал, что с тобой или без тебя негры продолжат убивать друг друга и Донбасс освобождать некому
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:46

  shapo написав:2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа

Да ты ничего не помнишь, у тебя амнезия на успехи
До появления Бука, СУ-25 активно работали

Все украинские успехи ты пытаешься нивелировать.
в ООН ? мнимое участие
Лётчики ? недоучки

Хотя сам понимаешь, что лётчик-"недоучка" в Конго получает боевой опыт, который потом будет применять против Мордора или применял против Мордора.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:47

  shapo написав:
  Hotab написав:shapo ,
) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.

Я хочу уже в третий раз услышать ,что плохого для Украины!
Не "что плохого для ООН,для твоего Мордора,для тебя ватного", а для Украины. Или ты уже скажи прямо, что для Украины это отлично, а тебе это неприятно,и на этом закончим.
А что касается "если написано в контракте".... Я тебе тугодуму не зря привел пример пассажирских рейсов. Летчик - это профессия, где универ даёт только базу и немного практики. Дальше всю жизнь обучение. Может предьявим гражданскому пилоту справа,что он, гаденыш ,за твои деньги,как пассажира, обучается???

2.
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа

Планы - здесь не предмет обсуждения. Исходим из того,что есть. Планов нет!!!
А если их нет, ЧТО ПЛОХОГО В АФРИКАНСКОЙ МИССИИ ДЛЯ УКРАИНЫ?? :)
Ватный ужик, давай к конкретике, ты отнимаешь много личного времени))).

Поскольку африканский летун-заробитчанин как настоящий патриот перешёл к привычному хамству, то более вопросов ни к тебе, ни к твоим секретным планам ВСУ по освобождению Донбасса не имею т. к. и так знал, что с тобой или без тебя негры продолжат убивать друг друга и Донбасс освобождать некому

Так бы и сразу, а то льёшь тут крокодильи слезы за ООН , чьи деньги Украина деребанит. Да ещё и непоследовательно)). То "ненужная организация, трУсы, которые разбегаются", то "вы обдираете ООН, за их деньги обучает молодежь, на их деньги покупаете квартиры, на их деньги закупаете вооружение и пополняете госбюджет")))
Запутался в показаниях, ватан))) Досвидос))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:51

pesikot,
Хотя сам понимаешь, что лётчик-"недоучка" в Конго получает боевой опыт, который потом будет применять против Мордора или применял против Мордора.

Все он чудесно понимает. Просто Якутская вата подгорает любым успехам Украины. А ещё и ООН как красная тряпка для всего рашистского: сколько уже резолюций было,где ООН прямо называет Мордор убийцей. Вот ватке и горит))
Да ты ничего не помнишь, у тебя амнезия на успехи
До появления Бука, СУ-25 активно работали

Не говоря уже о том, что именно те самые , молодые (по годам) лётчики благодаря африкам прям сегодня и сейчас летают на Донбассе на вытаскивание раненых. Но оно не сможет этому порадоваться. Слишком ватное.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А куда вы дели натаху трибеку?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:59

  Унуноктий написав:А куда вы дели натаху трибеку?

Санитаркой на фронт ушла. Совесть замучила.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 19:24

  shapo написав:
  remark написав:
  shapo написав: Донбасс освобождать некому


так его по умолчанию никто и не собирался освобождать, а слуги вроде реинтегрируют в единую страну...


Серьезно?
А кто там тогда и зачем воюет?


знаю кто не воюет: убежавшие в киев, чтобы не защищать свою землю, а ныне ставшие ленлордами, достаточно, или напомнить сколько транспорта с ан и вв рассекают по киевским дорогам?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 19:39

  shapo написав:
  remark написав:
  shapo написав:Серьезно?
А кто там тогда и зачем воюет?


знаю кто не воюет: убежавшие в киев, чтобы не защищать свою землю, а ныне ставшие ленлордами, достаточно, или напомнить сколько транспорта с ан и вв рассекают по киевским дорогам?


А остальная Украина от Николаева и Херсона до Львова и Тернополя вся там собралась повоевать?


прекратим офтоп, заметил что задел ваш больной мозоль
Востаннє редагувалось remark в Суб 13 чер, 2020 19:45, всього редагувалось 2 разів.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:02

Дельмар на Драгомирова па1185-1215 (на 30% дешевле, чем у застройщика).
https://dom-plus.ua/2097696?country
https://100realty.ua/uk/object/375113096

Кто следил до кризиса? Я нет, но предполагаю, что это цена котлована 3-х летней давности...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 чер, 2020 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Дельмар на Драгомирова

Я слышал что он не совсем сдан (вернее не совсем доделан).
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