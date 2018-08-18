Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.
Я хочу уже в третий раз услышать ,что плохого для Украины! Не "что плохого для ООН,для твоего Мордора,для тебя ватного", а для Украины. Или ты уже скажи прямо, что для Украины это отлично, а тебе это неприятно,и на этом закончим. А что касается "если написано в контракте".... Я тебе тугодуму не зря привел пример пассажирских рейсов. Летчик - это профессия, где универ даёт только базу и немного практики. Дальше всю жизнь обучение. Может предьявим гражданскому пилоту справа,что он, гаденыш ,за твои деньги,как пассажира, обучается???
2.
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа
Планы - здесь не предмет обсуждения. Исходим из того,что есть. Планов нет!!! А если их нет, ЧТО ПЛОХОГО В АФРИКАНСКОЙ МИССИИ ДЛЯ УКРАИНЫ?? Ватный ужик, давай к конкретике, ты отнимаешь много личного времени))).
Поскольку африканский летун-заробитчанин как настоящий патриот перешёл к привычному хамству, то более вопросов ни к тебе, ни к твоим секретным планам ВСУ по освобождению Донбасса не имею т. к. и так знал, что с тобой или без тебя негры продолжат убивать друг друга и Донбасс освобождать некому
) Если обучение или повышение квалификации украинских летчиков-недоучек записано в контракте с ООН, то это в очередной раз подтверждает ненужность этой организации в военных конфликтах. Но, по-моему, эта шара скоро закончится. США и Израиль уже вышли из ЮНЕСКО, на очереди ВОЗ и ООН. А пока, конечно, радуйтесь.
Я хочу уже в третий раз услышать ,что плохого для Украины! Не "что плохого для ООН,для твоего Мордора,для тебя ватного", а для Украины. Или ты уже скажи прямо, что для Украины это отлично, а тебе это неприятно,и на этом закончим. А что касается "если написано в контракте".... Я тебе тугодуму не зря привел пример пассажирских рейсов. Летчик - это профессия, где универ даёт только базу и немного практики. Дальше всю жизнь обучение. Может предьявим гражданскому пилоту справа,что он, гаденыш ,за твои деньги,как пассажира, обучается???
2.
2) А планов на активные боевые действия не припоминаю за все 6 лет. Да и успехов украинской авиации в 2014-2015 тоже. Видимо, засекреченная инфа
Планы - здесь не предмет обсуждения. Исходим из того,что есть. Планов нет!!! А если их нет, ЧТО ПЛОХОГО В АФРИКАНСКОЙ МИССИИ ДЛЯ УКРАИНЫ?? Ватный ужик, давай к конкретике, ты отнимаешь много личного времени))).
Поскольку африканский летун-заробитчанин как настоящий патриот перешёл к привычному хамству, то более вопросов ни к тебе, ни к твоим секретным планам ВСУ по освобождению Донбасса не имею т. к. и так знал, что с тобой или без тебя негры продолжат убивать друг друга и Донбасс освобождать некому
Так бы и сразу, а то льёшь тут крокодильи слезы за ООН , чьи деньги Украина деребанит. Да ещё и непоследовательно)). То "ненужная организация, трУсы, которые разбегаются", то "вы обдираете ООН, за их деньги обучает молодежь, на их деньги покупаете квартиры, на их деньги закупаете вооружение и пополняете госбюджет"))) Запутался в показаниях, ватан))) Досвидос))
Хотя сам понимаешь, что лётчик-"недоучка" в Конго получает боевой опыт, который потом будет применять против Мордора или применял против Мордора.
Все он чудесно понимает. Просто Якутская вата подгорает любым успехам Украины. А ещё и ООН как красная тряпка для всего рашистского: сколько уже резолюций было,где ООН прямо называет Мордор убийцей. Вот ватке и горит))
Да ты ничего не помнишь, у тебя амнезия на успехи До появления Бука, СУ-25 активно работали
Не говоря уже о том, что именно те самые , молодые (по годам) лётчики благодаря африкам прям сегодня и сейчас летают на Донбассе на вытаскивание раненых. Но оно не сможет этому порадоваться. Слишком ватное.