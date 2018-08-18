Почитал форум на Домике. Да уж, веселый дом... Вероятно, цены в районе 1200 - в секции, где еще нет воды и электричества. А дом в целом - долгострой.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:17
Додано: Суб 13 чер, 2020 21:06
У меня сосед-генеральчик продал свою трехкомнатную в нашем доме и туда вложился в 2007.С тех пор ни квартиры, ни денег. Правда, говорят, что где-то в Африке поработал (воистину благословенное место для украинцев) и уже купил в другом месте
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 13 чер, 2020 21:10
Для украинцев любое место благословенное. Может поехать, заработать денег и тратить дома.
А кацап едет в немилую страну, там остаётся, ворчит , требует языка,русского мира. Вместо того, чтобы вернуться к своим березкам и жить в гармонии с собой .
Додано: Суб 13 чер, 2020 21:25
О, так все еще хуже - форум по этому дому начался в 2013-м. Я подумал, что инвестиции привлекали тогда же...
2 месяца назад компания Дельмар, которая взялась достраивать дом, объявила на продажу еще один дом ближе в Выдубичам - Дельрей. "Пирамидность" первичного строительства - это просто какой-то must у нас. И никому нет до этого дела.
Хотя, возможно, что на каком-то этапе будут массово банкротить застройщиков так же, как это делали с банками в 2014-2015 гг. Кризис - отличный повод. Порядок не наведут, но под сладкие речи о реформах кое-кто может неплохо заработать на распродаже активов, кинув инвесторов (прям как ФГВФЛ с банковскими вкладчиками)
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:25
Перспектива закрытия местной ТЕЦ - это ракета рынка . стоит покупать квартиру ?
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:28
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:48
А що буде із гектарами золи?
Щоб добро не пропадало, пустять як наповнювач в бетон?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 23:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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