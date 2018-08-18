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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4342434343444345

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:17

  foxluck написав:
  zРадио написав:Дельмар на Драгомирова

Я слышал что он не совсем сдан (вернее не совсем доделан).


Почитал форум на Домике. Да уж, веселый дом... Вероятно, цены в районе 1200 - в секции, где еще нет воды и электричества. А дом в целом - долгострой.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:06

  zРадио написав:
  foxluck написав:
  zРадио написав:Дельмар на Драгомирова

Я слышал что он не совсем сдан (вернее не совсем доделан).


Почитал форум на Домике. Да уж, веселый дом... Вероятно, цены в районе 1200 - в секции, где еще нет воды и электричества. А дом в целом - долгострой.

https://gdevkievezhithorosho.com/2015/0 ... %be%d1%80/

У меня сосед-генеральчик продал свою трехкомнатную в нашем доме и туда вложился в 2007.С тех пор ни квартиры, ни денег. Правда, говорят, что где-то в Африке поработал (воистину благословенное место для украинцев) и уже купил в другом месте
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:10

воистину благословенное место для украинцев

Для украинцев любое место благословенное. Может поехать, заработать денег и тратить дома.
А кацап едет в немилую страну, там остаётся, ворчит , требует языка,русского мира. Вместо того, чтобы вернуться к своим березкам и жить в гармонии с собой . :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:25

  shapo написав:https://gdevkievezhithorosho.com/2015/0 ... %be%d1%80/

У меня сосед-генеральчик продал свою трехкомнатную в нашем доме и туда вложился в 2007.С тех пор ни квартиры, ни денег. Правда, говорят, что где-то в Африке поработал (воистину благословенное место для украинцев) и уже купил в другом месте


О, так все еще хуже - форум по этому дому начался в 2013-м. Я подумал, что инвестиции привлекали тогда же...

2 месяца назад компания Дельмар, которая взялась достраивать дом, объявила на продажу еще один дом ближе в Выдубичам - Дельрей. "Пирамидность" первичного строительства - это просто какой-то must у нас. И никому нет до этого дела.

Хотя, возможно, что на каком-то этапе будут массово банкротить застройщиков так же, как это делали с банками в 2014-2015 гг. Кризис - отличный повод. Порядок не наведут, но под сладкие речи о реформах кое-кто может неплохо заработать на распродаже активов, кинув инвесторов (прям как ФГВФЛ с банковскими вкладчиками)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:25

Перспектива закрытия местной ТЕЦ - это ракета рынка . стоит покупать квартиру ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:28

  moldashavanin написав:Перспектива закрытия местной ТЕЦ - это ракета рынка . стоит покупать квартиру ?

ТЕЦ Дарницкая?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:48

  moldashavanin написав:Перспектива закрытия местной ТЕЦ - это ракета рынка . стоит покупать квартиру ?

А що буде із гектарами золи?
Щоб добро не пропадало, пустять як наповнювач в бетон?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:ТЕЦ Дарницка

Ну как бы уже давно пора, ей 66 лет. ТЕЦ столько не живут.
BIGor
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