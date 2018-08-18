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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4343434443454346

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 01:10

  Унуноктий написав:В оранж сити акционные цены.


На сколько % опустились?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 02:17

  UA написав:Что происходит с ценами в центре Сиэтла?
Может что владеет там квартиркой.


С ценами - не знаю. Но вообще там трэш.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 02:19

  airmax78 написав:Серж, присоединяйтесь!
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альтернативно одаренные? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 02:32

  airmax78 написав:Мне вот интересно, куда Понаех пропал? С начала карантина от него ни слуху ни духу.


Он же писал - у него счастливые семейные обстоятельства. очевидно, не до форума теперь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 02:35

  Hotab написав:
  remark написав:
  Hotab написав:Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?


Что случилось, есть повод?

Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.


14 дней (инкубационный период) прошло от начала смягчен ия карантина.
Если у людей в голове одна свобода и нет мозгов и дисциплины, то никакое правительство не поможет ни хорошее (а такое бывает?) ни плохое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 02:38

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.

Вы тут смеетесь, а умирают реальные люди. Нам повезло, что коронавирус практически не затронул Украину и её экономику.


Исключительно благодаря вовремя введенному карантину, который рано начали смягчать, к сожалению, народ это воспринял как "все позади".
rjkz
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  #<1 ... 4343434443454346
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