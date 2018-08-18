Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 01:10
Унуноктий написав:
В оранж сити акционные цены.
На сколько % опустились?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
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Додано: Нед 14 чер, 2020 02:17
UA написав:
Что происходит с ценами в центре Сиэтла?
Может что владеет там квартиркой.
С ценами - не знаю. Но вообще там трэш.
rjkz
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Додано: Нед 14 чер, 2020 02:19
альтернативно одаренные?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 02:32
airmax78 написав:
Мне вот интересно, куда Понаех пропал? С начала карантина от него ни слуху ни духу.
Он же писал - у него счастливые семейные обстоятельства. очевидно, не до форума теперь.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 02:35
Hotab написав: remark написав: Hotab написав:
Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?
Что случилось, есть повод?
Украина третий день подряд бьёт свои ежесуточные рекорды. Я думаю психологический барьер будет 1000 в сутки. (Сегодня 753) . Потом начнут что-то суетиться.
14 дней (инкубационный период) прошло от начала смягчен ия карантина.
Если у людей в голове одна свобода и нет мозгов и дисциплины, то никакое правительство не поможет ни хорошее (а такое бывает?) ни плохое.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 02:38
BIGor написав: airmax78 написав:
Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.
Вы тут смеетесь, а умирают реальные люди. Нам повезло, что коронавирус практически не затронул Украину и её экономику.
Исключительно благодаря вовремя введенному карантину, который рано начали смягчать, к сожалению, народ это воспринял как "все позади".
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Додано: Нед 14 чер, 2020 06:27
player написав: Hotab написав:
А кацап едет в немилую страну, там остаётся, ворчит , требует языка,русского мира. Вместо того, чтобы вернуться к своим березкам и жить в гармонии с собой .
Почти 70% недвижимости на территории Болгарии, принадлежащей россиянам, выставлены на продажу, при этом цены на нее ниже рыночных...
http://bourgas.ru/bolshaya-chast-nedviz ... rodaetsya/
А у правительства Болгарии и ресурсной федерации есть договоренность на обмен информацией о зарубежных счетах и недвижимости?
Ну и, несмотря на то,что вряд ли я захочу второй раз в Болгарию , но это приятно,что в европейских странах шансы встретить рашасвиноту уменьшаются.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 06:59
rjkz написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Никогда еще мем "мы все умрем" не звучал так актуально и близко к реальности.
Вы тут смеетесь, а умирают реальные люди. Нам повезло, что коронавирус практически не затронул Украину и её экономику.
Исключительно благодаря вовремя введенному карантину, который рано начали смягчать, к сожалению, народ это воспринял как "все позади".
Вільнолюди є більшістю населення охлократично-анархічної держави.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 07:03
Унуноктий написав:
В оранж сити акционные цены.
Я ще в березні 2018 р попереджував - новобудам фсьо, бензин закінчився.
Треба бути безголовою істотою, щоб сьогодні інвештувати в київські новобуди масового сегменту
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Додано: Нед 14 чер, 2020 07:09
Вильнолюдям посвящается...
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