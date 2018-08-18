А что там с документами? Люди уже поселились в первой очереди? Делают ремонты?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 07:21
Додано: Нед 14 чер, 2020 07:57
Я тут с плохими новостями для растаманов.
Додано: Нед 14 чер, 2020 08:15
Hotab это все-лишь цифры и прогнозы офисного планктона сидящего в Вашингтоне. В реальности что я вижу: огроменные пробки в Киеве, в супермаркетах сметают все, в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан, 1 новый магазин. 1 магазин переехал. Тут же на днях получили кредит МФВ, доллары никому не надо, НБУ их приходится постоянно выкупать на межбанке. Депо уже в 0-2% годовых не в бумаге. Экономика пухнет от денег, их некуда девать.
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