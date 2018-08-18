RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4344434543464347

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 07:21

  Унуноктий написав:В оранж сити акционные цены.

А что там с документами? Люди уже поселились в первой очереди? Делают ремонты?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 19.09.10
Подякував: 623 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 07:57

Я тут с плохими новостями для растаманов.

https://minfin.com.ua/ua/2020/06/13/470 ... ayinskiy-v
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 15.02.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 08:15

  Hotab написав:Я тут с плохими новостями для растаманов.

https://minfin.com.ua/ua/2020/06/13/470 ... ayinskiy-v

Hotab это все-лишь цифры и прогнозы офисного планктона сидящего в Вашингтоне. В реальности что я вижу: огроменные пробки в Киеве, в супермаркетах сметают все, в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан, 1 новый магазин. 1 магазин переехал. Тут же на днях получили кредит МФВ, доллары никому не надо, НБУ их приходится постоянно выкупать на межбанке. Депо уже в 0-2% годовых не в бумаге. Экономика пухнет от денег, их некуда девать.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 19.09.10
Подякував: 623 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4344434543464347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1850, 1851, 1852
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18512 3035018
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 02:08
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197885
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13717
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86776)
14.06.2020 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.