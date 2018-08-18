А что там с документами? Люди уже поселились в первой очереди? Делают ремонты?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 07:21
Додано: Нед 14 чер, 2020 07:57
Я тут с плохими новостями для растаманов.
Додано: Нед 14 чер, 2020 08:15
Hotab это все-лишь цифры и прогнозы офисного планктона сидящего в Вашингтоне. В реальности что я вижу: огроменные пробки в Киеве, в супермаркетах сметают все, в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан, 1 новый магазин. 1 магазин переехал. Тут же на днях получили кредит МФВ, доллары никому не надо, НБУ их приходится постоянно выкупать на межбанке. Депо уже в 0-2% годовых не в бумаге. Экономика пухнет от денег, их некуда девать.
Додано: Нед 14 чер, 2020 09:15
За крок до перевороту думок ©
От! І тут би можна було б взяти й собі кредит і зробити їх всіх разом!
Але це також вічне питання - КУДИ ті кредитні кошти прилаштувати, щоб і % покривали і ще й профіт приносили?
Ну не контейнер же з презирвативами з Китаю закупляти
От тому я і хочу взяти іпотеку, але і це не є, на моменті, добра ідея, мабуть...
Хоча
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 09:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если экономика пухнет от денег зачем банки берут рефинанс под 6%? Почему растут а не падают безработица и ввп?
верю в евро... по 1,4
Додано: Нед 14 чер, 2020 09:29
У пана рябоштана є квартири в Києві? Може, він планує купити підвал в прикиївських іпенях? Що робить рагульний флудьор з прильвівського села на київському форумі з нерухомості???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 14 чер, 2020 09:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если экономика пухнет от денег зачем банки берут рефинанс под 6%? Почему растут а не падают безработица и ввп?
нерезы за 3 месяца вывели ярд долларов, посчитайте на сколько хватит звр если выводить по 4 ярда в год, плюс возращать кредиты мвф и прочие.
рестораны открывались даже в 1942, война войной а человеку питаться нужно, не все же могут стоять дома возле плиты.
решение об открытии ресторана принимается не за 1-2 месяца, подыскивается арендуется помещение, делается ремонт, заводится оборудование, мебель. Уверен все эти процессы шли давно с зимы или с осени 19г, просто открытие совпало с отменой карантина. Но это не означает что смягчение карантина - причина повод открытия ресторана.
верю в евро... по 1,4
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:02
УВ. граждане пассажиры :
Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .
Два сан узла , один большой, другой маленький.
Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут .
Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .
Для сдачи , буду сдать как упоротый .
Получается что сейчас, 100метров стоит 80-120к
Цена была меньше 30к.
Покупать новую за 80к-100к, переделывать, и сдавать - это бред сумасшедшего.
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