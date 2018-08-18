Додано: Нед 14 чер, 2020 09:31

BIGor написав: Экономика пухнет от денег, их некуда девать. Экономика пухнет от денег, их некуда девать.

Международный аэропорт «Борисполь» планирует в этом году сокращение работников на 700 человек в результате падения доходов аэропорта из-за прекращения регулярного авиасообщения.



«Относительно сокращений, то в кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек, если я не ошибаюсь. Примерно 350 - это вакансии, те, у кого закончилась соглашение, пенсионеры. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая повлечет за собой сокращение численности, и планируем в этом году выйти на показатель около 3000 работников. Это то, что в наших планах и то, что соответствует ожиданиям рынка », - сказал Рябикин.

BIGor написав: доллары никому не надо, доллары никому не надо,

https://www.rbc.ua/rus/news/polucheniya ... 02311.html Без получения помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт, - Зеленский

BIGor написав: в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан, в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан,



Весна. Или вернее лето. Сразу стало жарко. В воскресенье была первая гроза. И сразу все зазеленело вокруг. Киев красив, как всегда весной, если только не идти туда, где руины.

В ресторанах, которые теперь на каждом шагу, играют джазы. И рестораны, и джазы самого низкого разряда. На углах продаются нарциссы и черемуха. Еще больше появилось немцев на улицах и девчонок в светлых платьях. Они все смеются, бегают, а не ходят. https://gordonua.com/publications/kievl ... 32055.html 19 мая, 1942 г., вторникВесна. Или вернее лето. Сразу стало жарко. В воскресенье была первая гроза. И сразу все зазеленело вокруг. Киев красив, как всегда весной, если только не идти туда, где руины.И рестораны, и джазы самого низкого разряда. На углах продаются нарциссы и черемуха. Еще больше появилось немцев на улицах и девчонок в светлых платьях. Они все смеются, бегают, а не ходят.

если экономика пухнет от денег зачем банки берут рефинанс под 6%? Почему растут а не падают безработица и ввп?нерезы за 3 месяца вывели ярд долларов, посчитайте на сколько хватит звр если выводить по 4 ярда в год, плюс возращать кредиты мвф и прочие.рестораны открывались даже в 1942, война войной а человеку питаться нужно, не все же могут стоять дома возле плиты.решение об открытии ресторана принимается не за 1-2 месяца, подыскивается арендуется помещение, делается ремонт, заводится оборудование, мебель. Уверен все эти процессы шли давно с зимы или с осени 19г, просто открытие совпало с отменой карантина. Но это не означает что смягчение карантина - причина повод открытия ресторана.