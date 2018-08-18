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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4345434643474348>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 08:15

  Hotab написав:Я тут с плохими новостями для растаманов.

https://minfin.com.ua/ua/2020/06/13/470 ... ayinskiy-v

Hotab это все-лишь цифры и прогнозы офисного планктона сидящего в Вашингтоне. В реальности что я вижу: огроменные пробки в Киеве, в супермаркетах сметают все, в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан, 1 новый магазин. 1 магазин переехал. Тут же на днях получили кредит МФВ, доллары никому не надо, НБУ их приходится постоянно выкупать на межбанке. Депо уже в 0-2% годовых не в бумаге. Экономика пухнет от денег, их некуда девать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 09:15

За крок до перевороту думок ©

  BIGor написав:Экономика пухнет от денег, их некуда девать.

От! І тут би можна було б взяти й собі кредит і зробити їх всіх разом! :mrgreen:
Але це також вічне питання - КУДИ ті кредитні кошти прилаштувати, щоб і % покривали і ще й профіт приносили?
Ну не контейнер же з презирвативами з Китаю закупляти :mrgreen:

От тому я і хочу взяти іпотеку, але і це не є, на моменті, добра ідея, мабуть... :roll:
Хоча :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Экономика пухнет от денег, их некуда девать.


если экономика пухнет от денег зачем банки берут рефинанс под 6%? Почему растут а не падают безработица и ввп?

Международный аэропорт «Борисполь» планирует в этом году сокращение работников на 700 человек в результате падения доходов аэропорта из-за прекращения регулярного авиасообщения.

«Относительно сокращений, то в кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек, если я не ошибаюсь. Примерно 350 - это вакансии, те, у кого закончилась соглашение, пенсионеры. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая повлечет за собой сокращение численности, и планируем в этом году выйти на показатель около 3000 работников. Это то, что в наших планах и то, что соответствует ожиданиям рынка », - сказал Рябикин.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Экономика пухнет от денег, их некуда девать.


если экономика пухнет от денег зачем банки берут рефинанс под 6%? Почему растут а не падают безработица и ввп?

Международный аэропорт «Борисполь» планирует в этом году сокращение работников на 700 человек в результате падения доходов аэропорта из-за прекращения регулярного авиасообщения.

«Относительно сокращений, то в кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек, если я не ошибаюсь. Примерно 350 - это вакансии, те, у кого закончилась соглашение, пенсионеры. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая повлечет за собой сокращение численности, и планируем в этом году выйти на показатель около 3000 работников. Это то, что в наших планах и то, что соответствует ожиданиям рынка », - сказал Рябикин.


  BIGor написав:доллары никому не надо,
нерезы за 3 месяца вывели ярд долларов, посчитайте на сколько хватит звр если выводить по 4 ярда в год, плюс возращать кредиты мвф и прочие.

Без получения помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт, - Зеленский https://www.rbc.ua/rus/news/polucheniya ... 02311.html


  BIGor написав:в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан,

рестораны открывались даже в 1942, война войной а человеку питаться нужно, не все же могут стоять дома возле плиты.

19 мая, 1942 г., вторник
Весна. Или вернее лето. Сразу стало жарко. В воскресенье была первая гроза. И сразу все зазеленело вокруг. Киев красив, как всегда весной, если только не идти туда, где руины.
В ресторанах, которые теперь на каждом шагу, играют джазы. И рестораны, и джазы самого низкого разряда. На углах продаются нарциссы и черемуха. Еще больше появилось немцев на улицах и девчонок в светлых платьях. Они все смеются, бегают, а не ходят. https://gordonua.com/publications/kievl ... 32055.html


решение об открытии ресторана принимается не за 1-2 месяца, подыскивается арендуется помещение, делается ремонт, заводится оборудование, мебель. Уверен все эти процессы шли давно с зимы или с осени 19г, просто открытие совпало с отменой карантина. Но это не означает что смягчение карантина - причина повод открытия ресторана.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:02

УВ. граждане пассажиры :

Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .

Два сан узла , один большой, другой маленький.

Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут .

Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .


Для сдачи , буду сдать как упоротый . :mrgreen:

Получается что сейчас, 100метров стоит 80-120к

Цена была меньше 30к.

Покупать новую за 80к-100к, переделывать, и сдавать - это бред сумасшедшего.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .

Два сан узла , один большой, другой маленький.

два санузла на 3 студии? это что в туалет в гости бегать?
перепланировка стоит копейки, кирпич и раствор, обшить можно гипсокартоном чтобы не штукатурить. А вот с кухнями и санузлами проблемы, для кухни нужна вытяжка, если дом газифицирован то тянуть газ по всем комнатам вам не разрешат, если электро то чуть проще но должно хватить мощности проводки если в трех студиях одновременно включат 3 чайника или 3 микроволновки.

А с санузлом это практически невозможно, иначе трубы подачи и водоотвода будут идти по квартире, вдобавок унитаз/душ должны быть на такой высоте, чтобы содержимое не стояло в трубах, быстро стекая в канализацию.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:23

vitaliian

Я написал что 2 санузела, один из них очень большой . Его можно перегородить . Может сделать усиленную звуко изоляцию. :mrgreen:

Газа нету . Дом полу пустой, провода не сгорят .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:если экономика пухнет от денег зачем банки берут рефинанс под 6%? Почему растут а не падают безработица и ввп?

Берут что-бы купить ОВГЗ под 12%.
  vitaliian написав:нерезы за 3 месяца вывели ярд долларов, посчитайте на сколько хватит звр если выводить по 4 ярда в год, плюс возращать кредиты мвф и прочие.
Ну вывели ярд, а 2 ярда зашло от МВФ. Плюс НБУ вынужден скупать излишки никому ненужного доллара с межбанка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был в династии. Ну что могу сказать, Трибека опять молодец. Как для эконома довольно неплохо. Закрытая территория, шастает охрана, нормальные домофоны, неплохой моп как для эконома.

Самое интересное - это секция с 75 квартирами на три лифта Мицуи. На этом момент я и окуел.

Был в гостях. Вот не понял смысл делать ремонт дороже цены самой квартиры, но то такэ. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:55

  Shaman написав:
  proftpd66 написав:
  Shaman написав:=≠=========
Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
...
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.
=============

бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но:
- бизнес тоже может прогореть
- и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало :D


Горе бiзнесмени :)

1) недвижимость в кризис , будет давать 0-2% в гривне. Без кризиса - 2-6% в гривне .

1) бизнес у всех упал на 90%. Может быть некоторые товары, которые , может быть покупают в кризиса, но для оборота достаточно 5к$ , от силы 10к$.


1) 2-6% - занижено, надо расчеты смотреть
2) бизнес просел конечно, но говорить 90% у всех - это преувеличение. Капитализм - это периодичность кризисов, к этому надо быть готовым всегда, если ведешь бизнес. Мы еще только учимся;)



Нужно считать амортизацию? Через 7-15 лет, надо тратить опять 7-15к$ на ремонт. Если считать в долларах , надо считать инфляцию? Хоть не много читать ??? 2-3% в год и эмиссия сейчас доллара 11+% , до короны было 7%.

В долларах не будет эконом класс, только в гривнах .

В долларах 1-4%, в гривне 2%-6%. В кризис 2%.

В долларах будет , если купит элит , люкс за 300к$+ и поставить цену в долларах 3,5к$. То да, цена в долларах . А эконом класс в долларах не будет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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