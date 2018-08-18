Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab это все-лишь цифры и прогнозы офисного планктона сидящего в Вашингтоне. В реальности что я вижу: огроменные пробки в Киеве, в супермаркетах сметают все, в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан, 1 новый магазин. 1 магазин переехал. Тут же на днях получили кредит МФВ, доллары никому не надо, НБУ их приходится постоянно выкупать на межбанке. Депо уже в 0-2% годовых не в бумаге. Экономика пухнет от денег, их некуда девать.
BIGor написав:Экономика пухнет от денег, их некуда девать.
От! І тут би можна було б взяти й собі кредит і зробити їх всіх разом! Але це також вічне питання - КУДИ ті кредитні кошти прилаштувати, щоб і % покривали і ще й профіт приносили? Ну не контейнер же з презирвативами з Китаю закупляти
От тому я і хочу взяти іпотеку, але і це не є, на моменті, добра ідея, мабуть... Хоча
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
BIGor написав:Экономика пухнет от денег, их некуда девать.
если экономика пухнет от денег зачем банки берут рефинанс под 6%? Почему растут а не падают безработица и ввп?
Международный аэропорт «Борисполь» планирует в этом году сокращение работников на 700 человек в результате падения доходов аэропорта из-за прекращения регулярного авиасообщения.
«Относительно сокращений, то в кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек, если я не ошибаюсь. Примерно 350 - это вакансии, те, у кого закончилась соглашение, пенсионеры. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая повлечет за собой сокращение численности, и планируем в этом году выйти на показатель около 3000 работников. Это то, что в наших планах и то, что соответствует ожиданиям рынка », - сказал Рябикин.
BIGor написав:Экономика пухнет от денег, их некуда девать.
если экономика пухнет от денег зачем банки берут рефинанс под 6%? Почему растут а не падают безработица и ввп?
Международный аэропорт «Борисполь» планирует в этом году сокращение работников на 700 человек в результате падения доходов аэропорта из-за прекращения регулярного авиасообщения.
«Относительно сокращений, то в кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек, если я не ошибаюсь. Примерно 350 - это вакансии, те, у кого закончилась соглашение, пенсионеры. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая повлечет за собой сокращение численности, и планируем в этом году выйти на показатель около 3000 работников. Это то, что в наших планах и то, что соответствует ожиданиям рынка », - сказал Рябикин.
BIGor написав:доллары никому не надо,
нерезы за 3 месяца вывели ярд долларов, посчитайте на сколько хватит звр если выводить по 4 ярда в год, плюс возращать кредиты мвф и прочие.
BIGor написав:в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан,
рестораны открывались даже в 1942, война войной а человеку питаться нужно, не все же могут стоять дома возле плиты.
19 мая, 1942 г., вторник Весна. Или вернее лето. Сразу стало жарко. В воскресенье была первая гроза. И сразу все зазеленело вокруг. Киев красив, как всегда весной, если только не идти туда, где руины. В ресторанах, которые теперь на каждом шагу, играют джазы. И рестораны, и джазы самого низкого разряда. На углах продаются нарциссы и черемуха. Еще больше появилось немцев на улицах и девчонок в светлых платьях. Они все смеются, бегают, а не ходят. https://gordonua.com/publications/kievl ... 32055.html
решение об открытии ресторана принимается не за 1-2 месяца, подыскивается арендуется помещение, делается ремонт, заводится оборудование, мебель. Уверен все эти процессы шли давно с зимы или с осени 19г, просто открытие совпало с отменой карантина. Но это не означает что смягчение карантина - причина повод открытия ресторана.
proftpd66 написав:Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .
Два сан узла , один большой, другой маленький.
два санузла на 3 студии? это что в туалет в гости бегать? перепланировка стоит копейки, кирпич и раствор, обшить можно гипсокартоном чтобы не штукатурить. А вот с кухнями и санузлами проблемы, для кухни нужна вытяжка, если дом газифицирован то тянуть газ по всем комнатам вам не разрешат, если электро то чуть проще но должно хватить мощности проводки если в трех студиях одновременно включат 3 чайника или 3 микроволновки.
А с санузлом это практически невозможно, иначе трубы подачи и водоотвода будут идти по квартире, вдобавок унитаз/душ должны быть на такой высоте, чтобы содержимое не стояло в трубах, быстро стекая в канализацию.
Shaman написав:=≠========= Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет? ... Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы. =============
бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но: - бизнес тоже может прогореть - и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало
Горе бiзнесмени
1) недвижимость в кризис , будет давать 0-2% в гривне. Без кризиса - 2-6% в гривне .
1) бизнес у всех упал на 90%. Может быть некоторые товары, которые , может быть покупают в кризиса, но для оборота достаточно 5к$ , от силы 10к$.
1) 2-6% - занижено, надо расчеты смотреть 2) бизнес просел конечно, но говорить 90% у всех - это преувеличение. Капитализм - это периодичность кризисов, к этому надо быть готовым всегда, если ведешь бизнес. Мы еще только учимся;)
Нужно считать амортизацию? Через 7-15 лет, надо тратить опять 7-15к$ на ремонт. Если считать в долларах , надо считать инфляцию? Хоть не много читать ??? 2-3% в год и эмиссия сейчас доллара 11+% , до короны было 7%.
В долларах не будет эконом класс, только в гривнах .
В долларах 1-4%, в гривне 2%-6%. В кризис 2%.
В долларах будет , если купит элит , люкс за 300к$+ и поставить цену в долларах 3,5к$. То да, цена в долларах . А эконом класс в долларах не будет .
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