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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4345434643474348

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:01

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Серж, присоединяйтесь!
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альтернативно одаренные? :mrgreen:

rjkz, присоединяйтесь! Будет весело!
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:10

будущий ильински хаус - зацените уровень
это к вопросу о возможности строительства при высоких грунтовых водах

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зы: кстати субподрядчик тот же, что и на itt)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:11

  hume написав:Был в династии. Ну что могу сказать, Трибека опять молодец. Как для эконома довольно неплохо. Закрытая территория, шастает охрана, нормальные домофоны, неплохой моп как для эконома.

Самое интересное - это секция с 75 квартирами на три лифта Мицуи. На этом момент я и окуел.

Был в гостях. Вот не понял смысл делать ремонт дороже цены самой квартиры, но то такэ. :mrgreen:

А сейчас норма на 75 квартир один лифт?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Я написал что 2 санузела, один из них очень большой . Его можно перегородить . Может сделать усиленную звуко изоляцию
я неправильно понял, тогда проблем нет, нужна вытяжка в каждый студии, а если использовать мультиварку и микроволновку то и вытяжка не нужна. в пределах 1куе в перегодки и двери вложитесь, остальное зависит от класса материалов, те же обои бывают от 100 до 1000 за рулон.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:39

  proftpd66 написав:УВ. граждане пассажиры :
Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .
Два сан узла , один большой, другой маленький.
Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут
Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .

Вам не стоит этого делать. Продайте квартиру, деньги в акции под 20% в месяц ли в Евро, чтобы потом продать по 1,6 или ещё в одну из бредовых идей которые Вы предлагали ... А когда всё всадите, закончится юношеский максимализм и начнёте фильтровать дерьмо в голове - вот тогда и будете спрашивать, как приумножить или распределить. К тому времени Вы уже многое будете знать, а не предполагать и фантазировать.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:40

  барабашов написав:А сейчас норма на 75 квартир один лифт?

Это вы ещё раннего яныка вспомнили. Сейчас можно 1 на 110)) или 2 на 220
hume
 
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  #<1 ... 4345434643474348
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