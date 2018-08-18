Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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proftpd66 написав:Я написал что 2 санузела, один из них очень большой . Его можно перегородить . Может сделать усиленную звуко изоляцию
я неправильно понял, тогда проблем нет, нужна вытяжка в каждый студии, а если использовать мультиварку и микроволновку то и вытяжка не нужна. в пределах 1куе в перегодки и двери вложитесь, остальное зависит от класса материалов, те же обои бывают от 100 до 1000 за рулон.
proftpd66 написав:УВ. граждане пассажиры : Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта . Два сан узла , один большой, другой маленький. Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .
Вам не стоит этого делать. Продайте квартиру, деньги в акции под 20% в месяц ли в Евро, чтобы потом продать по 1,6 или ещё в одну из бредовых идей которые Вы предлагали ... А когда всё всадите, закончится юношеский максимализм и начнёте фильтровать дерьмо в голове - вот тогда и будете спрашивать, как приумножить или распределить. К тому времени Вы уже многое будете знать, а не предполагать и фантазировать.