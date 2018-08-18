|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:11
hume написав:
Был в династии. Ну что могу сказать, Трибека опять молодец. Как для эконома довольно неплохо. Закрытая территория, шастает охрана, нормальные домофоны, неплохой моп как для эконома.
Самое интересное - это секция с 75 квартирами на три лифта Мицуи. На этом момент я и окуел.
Был в гостях. Вот не понял смысл делать ремонт дороже цены самой квартиры, но то такэ.
А сейчас норма на 75 квартир один лифт?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1709
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:12
proftpd66 написав:
Я написал что 2 санузела, один из них очень большой . Его можно перегородить . Может сделать усиленную звуко изоляцию
я неправильно понял, тогда проблем нет, нужна вытяжка в каждый студии, а если использовать мультиварку и микроволновку то и вытяжка не нужна. в пределах 1куе в перегодки и двери вложитесь, остальное зависит от класса материалов, те же обои бывают от 100 до 1000 за рулон.
верю в евро... по 1,4
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3782
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:39
proftpd66 написав:
УВ. граждане пассажиры :
Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .
Два сан узла , один большой, другой маленький.
Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут
Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .
Вам не стоит этого делать. Продайте квартиру, деньги в акции под 20% в месяц ли в Евро, чтобы потом продать по 1,6 или ещё в одну из бредовых идей которые Вы предлагали ... А когда всё всадите, закончится юношеский максимализм и начнёте фильтровать дерьмо в голове - вот тогда и будете спрашивать, как приумножить или распределить. К тому времени Вы уже многое будете знать, а не предполагать и фантазировать.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1500
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:40
барабашов написав:
А сейчас норма на 75 квартир один лифт?
Это вы ещё раннего яныка вспомнили. Сейчас можно 1 на 110)) или 2 на 220
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6529
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:47
Richi написав: proftpd66 написав:
УВ. граждане пассажиры :
Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .
Два сан узла , один большой, другой маленький.
Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут
Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .
Вам не стоит этого делать. Продайте квартиру, деньги в акции под 20% в месяц ли в Евро, чтобы потом продать по 1,6 или ещё в одну из бредовых идей которые Вы предлагали ... А когда всё всадите, закончится юношеский максимализм и начнёте фильтровать дерьмо в голове - вот тогда и будете спрашивать, как приумножить или распределить. К тому времени Вы уже многое будете знать, а не предполагать и фантазировать.
Я думаю что продать не возможно по рыночной цене .
За 80к мало кто купить на ПОХе ( Позняк , Осокорки, харьковская)
Я спекулирую гривной , и использую до восстребования под 8-12%.
Продал по 28, и купил по 26.5 .
Подал евро по 30.
Правда, сейчас евро выросло .
Я хочу позже купит акции, но хата для диверсификации
.
Хата 3к за 27к$.
Из нее , 1к и 2 студии , круче смарта.
Если кризиса не будет, 10к+8+8= 1к$ у месяц из 27к$
В кризис конечно, плачевно будет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3109
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:51
27к в 3к по 1к в месяц, максимум 44% годовых. Без амортизации и простоя .
Подать хату 3к на ПОХе нереально продать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3109
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:52
proftpd66 написав:
Если кризиса не будет, 10к+8+8= 1к$ у месяц из 27к$
Считать надо не от цены 27, а от той за которую можно сегодня продать.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:55
foxluck написав: proftpd66 написав:
Если кризиса не будет, 10к+8+8= 1к$ у месяц из 27к$
Считать надо не от цены 27, а от той за которую можно сегодня продать.
Почему? Я же не покупал по 80-120к$
А купил по 27к$
Тогда я должен подсчитать Профит , 80к-27. 55к профи от инвестиции и 100500% годовых в долларе.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 14 чер, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3109
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:08
proftpd66 написав: foxluck написав: proftpd66 написав:
Если кризиса не будет, 10к+8+8= 1к$ у месяц из 27к$
Считать надо не от цены 27, а от той за которую можно сегодня продать.
Почему? Я же не покупал по 80-120к$
А купил по 27к$
Тогда я должен подсчитать Профит , 80к-27. 55к профи от инвестиции и 100500% годовых в долларе.
У вас легенды не состыкуются.
То вы трейдер делающий +10% в мес то вы решили 3к на пох разделить )) цирк.
Продавайте за 70к$ и крутите на акциях +10% в мес это за год еще одна сверху
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 544
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:13
proftpd66 написав:
Почему? Я же не покупал по 80-120к$
А купил по 27к$
Потому что нужно выбрать из 2 вариантов и сравнить их
1)Сдавать квартиру (поделив на части или как - это уже второй вопрос)
или
2)Продать квартиру и вложить деньги другим способом.
При этом для сравнения 1 и 2 варианта нужно брать для 2го варианта сумму за которую квартиру можно продать сейчас.
А то что она УЖЕ выросла в цене - то это уже произошло и это можно будет считать как прибыль (если продадите и зафиксируете сумму).
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, vitaliian
, xio13
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18515
|3035391
|
|
|466
|197894
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13719
|
|