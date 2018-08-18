xio13 написав:
У вас легенды не состыкуются.
То вы трейдер делающий +10% в мес то вы решили 3к на пох разделить )) цирк.
Продавайте за 70к$ и крутите на акциях +10% в мес это за год еще одна сверху
На крипторынке в разы больше можно поднять.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 12:20
На крипторынке в разы больше можно поднять.
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:21
Людина людині вовк ©
А толку це запитувати, якщо ніхто нічого не хоче розказувати/ділитись ідеями?
Кожен(особливо тут) сам за себе!
І максимум, що можуть, то піджартувати/піддіти/приколотись.
А серйозні поради - тут, на жаль, не дають, так як тут - не "клуб друзів"!
п. с.
Коротше, лендлордство - наше ффффффсьо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:23
Не в месяц, а годовых 10% . В случае спекуляции получилось 3-6% в за 1-2 недели или месяц .
Акции могут упасть и выросли . Я не за акция , а за индексы. Они 5-10% годовых . Но иногда , 100% годовых, но как будет , никто не знает .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 14 чер, 2020 12:25, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В UNO до 30.06 все двушки и трешки по 23000 грн. Неплохая цена. Двушка 64 метра - чуть больше 50куе. Серж, мне кажется это ваш шанс. Хотя, конечно, надо признать, что именно у двушек планировки уепищные.
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:23
Вас не должны останавливать такие мелочи, ведь у Вас столько идей. Потеряете на продаже - отобьёте на других операциях в течении месяца. Здесь главное, как можно раньше выйти из состояния теоретика.
P.S. Или своими деньгами рисковать сложнее, чем раздавать направо и налево бредовые советы?
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:25
Это точно - это дно. Для тех кто купит на дне, через 1,5 года второе дно в подарок.
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А на бі-ту-бі, якщо вони знімуться з паузи і потяг рушить з місця?
Або - бі-токен може колись виросте, як біткоїн до 20К
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это вы еще не вспомнили якобы двушку в центре, которая сдается по цене гостинки на окраине.
Еще могу вспомнить, что этот человек рассматривал взять квартиру в кредит и гасить за счет квартирантов, при этом думая, что годовые банку это все, а тело платить не нужно. Если взять кредит под 20% годовых не пять лет, то платишь эти 20% каждый год и через 5 лет квартира твоя.
Ключевое в этом всем фраза "деньги семьи".
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:34
Я не согласен.
Я ранее неоднократно говорил , что можно купить и сдать бомжам бесплатно , а потом продать вдвое или трое больше .
Если зять совок на Леси , 1-2к стоят 30к-40к в 2015+
Можно было бы купит , а в 2019, подать по 80-90к
Может быть начать сдавать от 2017.
Что мы имеем:
75-90к подали соков , купил по 35. И сдавали по 400$ два года
Пофит: 50к$. И сдача - около 3-4к. Если не затопили и не спалили квартиру.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Знаете почему вы не находите тут ответов? Почитайте рассказ Шекли Верный вопрос.
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
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