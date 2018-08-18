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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43454346434743484349>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:20

  xio13 написав:
  proftpd66 написав:
  foxluck написав:Считать надо не от цены 27, а от той за которую можно сегодня продать.


Почему? Я же не покупал по 80-120к$

А купил по 27к$


Тогда я должен подсчитать Профит , 80к-27. 55к профи от инвестиции и 100500% годовых в долларе. :mrgreen: :mrgreen:


У вас легенды не состыкуются.

То вы трейдер делающий +10% в мес то вы решили 3к на пох разделить )) цирк.

Продавайте за 70к$ и крутите на акциях +10% в мес это за год еще одна сверху

На крипторынке в разы больше можно поднять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:21

Людина людині вовк ©

  Richi написав:вот тогда и будете спрашивать, как приумножить или распределить.

А толку це запитувати, якщо ніхто нічого не хоче розказувати/ділитись ідеями? :wink: :mrgreen:
Кожен(особливо тут) сам за себе!
І максимум, що можуть, то піджартувати/піддіти/приколотись.
А серйозні поради - тут, на жаль, не дають, так як тут - не "клуб друзів"!

п. с.
Коротше, лендлордство - наше ффффффсьо! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:23

  xio13 написав:
  proftpd66 написав:
  foxluck написав:=======proftpd66
Если кризиса не будет, 10к+8+8= 1к$ у месяц из 27к$
========
Считать надо не от цены 27, а от той за которую можно сегодня продать.


Почему? Я же не покупал по 80-120к$

А купил по 27к$


Тогда я должен подсчитать Профит , 80к-27. 55к профи от инвестиции и 100500% годовых в долларе. :mrgreen: :mrgreen:


У вас легенды не состыкуются.

То вы трейдер делающий +10% в мес то вы решили 3к на пох разделить )) цирк.

Продавайте за 70к$ и крутите на акциях +10% в мес это за год еще одна сверху


Не в месяц, а годовых 10% . В случае спекуляции получилось 3-6% в за 1-2 недели или месяц .

Акции могут упасть и выросли . Я не за акция , а за индексы. Они 5-10% годовых . Но иногда , 100% годовых, но как будет , никто не знает .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 14 чер, 2020 12:25, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В UNO до 30.06 все двушки и трешки по 23000 грн. Неплохая цена. Двушка 64 метра - чуть больше 50куе. Серж, мне кажется это ваш шанс. Хотя, конечно, надо признать, что именно у двушек планировки уепищные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:23

  proftpd66 написав:
  Richi написав:
  proftpd66 написав:УВ. граждане пассажиры :
Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .
Два сан узла , один большой, другой маленький.
Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут
Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .

Вам не стоит этого делать. Продайте квартиру, деньги в акции под 20% в месяц ли в Евро, чтобы потом продать по 1,6 или ещё в одну из бредовых идей которые Вы предлагали ... А когда всё всадите, закончится юношеский максимализм и начнёте фильтровать дерьмо в голове - вот тогда и будете спрашивать, как приумножить или распределить. К тому времени Вы уже многое будете знать, а не предполагать и фантазировать.


Я думаю что продать не возможно по рыночной цене .

Вас не должны останавливать такие мелочи, ведь у Вас столько идей. Потеряете на продаже - отобьёте на других операциях в течении месяца. Здесь главное, как можно раньше выйти из состояния теоретика.

P.S. Или своими деньгами рисковать сложнее, чем раздавать направо и налево бредовые советы?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:25

  airmax78 написав:В UNO до 30.06 все двушки и трешки по 23000 грн. Неплохая цена. Двушка 64 метра - чуть больше 50куе. Серж, мне кажется это ваш шанс. Хотя, конечно, надо признать, что именно у двушек планировки уепищные.

Это точно - это дно. Для тех кто купит на дне, через 1,5 года второе дно в подарок.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На крипторынке в разы больше можно поднять

А на бі-ту-бі, якщо вони знімуться з паузи і потяг рушить з місця? :)
Або - бі-токен :) може колись виросте, як біткоїн до 20К ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Вас не должны останавливать такие мелочи, ведь у Вас столько идей. Потеряете на продаже - отобьёте на других операциях в течении месяца. Здесь главное, как можно раньше выйти из состояния теоретика.

Это вы еще не вспомнили якобы двушку в центре, которая сдается по цене гостинки на окраине.
Еще могу вспомнить, что этот человек рассматривал взять квартиру в кредит и гасить за счет квартирантов, при этом думая, что годовые банку это все, а тело платить не нужно. Если взять кредит под 20% годовых не пять лет, то платишь эти 20% каждый год и через 5 лет квартира твоя.
Ключевое в этом всем фраза "деньги семьи".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:34

  foxluck написав:
  proftpd66 написав:Почему? Я же не покупал по 80-120к$
А купил по 27к$

Потому что нужно выбрать из 2 вариантов и сравнить их
1)Сдавать квартиру (поделив на части или как - это уже второй вопрос)
или
2)Продать квартиру и вложить деньги другим способом.

При этом для сравнения 1 и 2 варианта нужно брать для 2го варианта сумму за которую квартиру можно продать сейчас.
А то что она УЖЕ выросла в цене - то это уже произошло и это можно будет считать как прибыль (если продадите и зафиксируете сумму).



Я не согласен.

Я ранее неоднократно говорил , что можно купить и сдать бомжам бесплатно , а потом продать вдвое или трое больше .

Если зять совок на Леси , 1-2к стоят 30к-40к в 2015+

Можно было бы купит , а в 2019, подать по 80-90к


Может быть начать сдавать от 2017.


Что мы имеем:

75-90к подали соков , купил по 35. И сдавали по 400$ два года


Пофит: 50к$. И сдача - около 3-4к. Если не затопили и не спалили квартиру.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:А толку це запитувати, якщо ніхто нічого не хоче розказувати/ділитись ідеями?
Кожен(особливо тут) сам за себе!
І максимум, що можуть, то піджартувати/піддіти/приколотись.
А серйозні поради - тут, на жаль, не дають, так як тут - не "клуб друзів"!

Знаете почему вы не находите тут ответов? Почитайте рассказ Шекли Верный вопрос.
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
Vlad442
 
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