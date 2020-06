Додано: Нед 14 чер, 2020 12:46



снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространств

но главное чтобы креаклам нравилось









рыбальский - у нас не соскучишься!снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространствно главное чтобы креаклам нравилось

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.