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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4346434743484349>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:41

  airmax78 написав:В UNO до 30.06 все двушки и трешки по 23000 грн. Неплохая цена. Двушка 64 метра - чуть больше 50куе. Серж, мне кажется это ваш шанс. Хотя, конечно, надо признать, что именно у двушек планировки уепищные.

А па $800 будет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:41

  airmax78 написав:В UNO до 30.06 все двушки и трешки по 23000 грн. Неплохая цена. Двушка 64 метра - чуть больше 50куе. Серж, мне кажется это ваш шанс. Хотя, конечно, надо признать, что именно у двушек планировки уепищные.


А если заморозят стройку , будете со своего кармана компенсировать? Или я не я и хата не моя?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:А серйозні поради - тут, на жаль, не дають, так як тут - не "клуб друзів"!
вы как маленький ребёнок, ванг здесь нет, каждый верит в что-то своё, конкретно на этой ветке секта киевской недвижимости, если хотите вложиться могу дать хороший вариант в 1,5 км от метро за 600 уе метр, надежный застройщик (не аркада), но если кризис продолжится цена может просесть ещё на 20-30%. Можете ресторан открыть или шаурмяю, жрать всегда хотят, 100% выигрышная инвестиция. Фаст фуд лучше с прицепчика (бывают такие что даже к велику цепляются) чтобы аренду не платить. Вечный бизнес прокат электроинструмента, берёте в залог полную стоимость, рисков ноль. Я брал инструмент напрокат когда делал ремонт, потому что приходилось экономить, хорошо идут в прокат товары для детей и отдыха. На детях не экономят, а шезлонги, палатки и зонтики хранить негде. Снимайте квартиры помесячно, а сдавайте посуточно. Прачечная самообслуживания 2-3 стиралки и центрифуга, все студенты ваши, особенно если поставите тенисный стол рядом со стиралками. Идей миллион, было бы желание их рассматривать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 14 чер, 2020 12:56, всього редагувалось 7 разів.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:42

  Vlad442 написав:
  Richi написав:Вас не должны останавливать такие мелочи, ведь у Вас столько идей. Потеряете на продаже - отобьёте на других операциях в течении месяца. Здесь главное, как можно раньше выйти из состояния теоретика.

Это вы еще не вспомнили якобы двушку в центре, которая сдается по цене гостинки на окраине.
Еще могу вспомнить, что этот человек рассматривал взять квартиру в кредит и гасить за счет квартирантов, при этом думая, что годовые банку это все, а тело платить не нужно. Если взять кредит под 20% годовых не пять лет, то платишь эти 20% каждый год и через 5 лет квартира твоя.
Ключевое в этом всем фраза "деньги семьи".


Есть каркулятор, в привате например, там написано сколько надо платить .

Ты берешь актив больше кредита , актив 60% овгз, кредит 40%.

Кредит платится раз в месяц, в овгщ по кварталам. Нужен залог для кассовых разрывов. Сдавать ничего не надо для получения от сдачи . Это как бонус.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:46

  proftpd66 написав:
  foxluck написав:
  proftpd66 написав:Почему? Я же не покупал по 80-120к$
А купил по 27к$

Потому что нужно выбрать из 2 вариантов и сравнить их
1)Сдавать квартиру (поделив на части или как - это уже второй вопрос)
или
2)Продать квартиру и вложить деньги другим способом.

При этом для сравнения 1 и 2 варианта нужно брать для 2го варианта сумму за которую квартиру можно продать сейчас.
А то что она УЖЕ выросла в цене - то это уже произошло и это можно будет считать как прибыль (если продадите и зафиксируете сумму).



Я не согласен.

Я ранее неоднократно говорил , что можно купить и сдать бомжам бесплатно , а потом продать вдвое или трое больше .

Если зять совок на Леси , 1-2к стоят 30к-40к в 2015+

Можно было бы купит , а в 2019, подать по 80-90к


Может быть начать сдавать от 2017.


Что мы имеем:

75-90к подали соков , купил по 35. И сдавали по 400$ два года


Пофит: 50к$. И сдача - около 3-4к. Если не затопили и не спалили квартиру.

мне так нравится народ который начинает считать задним числом от самых выгодных годов....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:46

рыбальский - у нас не соскучишься!
снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространств
но главное чтобы креаклам нравилось :mrgreen:



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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:47

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:А серйозні поради - тут, на жаль, не дають, так як тут - не "клуб друзів"!
вы как маленький ребёнок, ванг здесь нет, каждый верит в что-то своё, конкретно на этой ветке секта киевской недвижимости, если хотите вложиться могу дать хороший вариант в 1,5 км от метро за 600 уе метр, надежный застройщик (не аркада), но если кризис продолжится цена может просесть ещё на 20-30%. Можете ресторан открыть или шаурмяю, жрать всегда хотят, 100% выигрышная инвестиция. Фаст фуд лучше с прицепчика (бывают такие что даже к велику цепляются) чтобы аренду не платить.

поделитесь плиз что за обьект
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:58

  xio13 написав:
  airmax78 написав:В UNO до 30.06 все двушки и трешки по 23000 грн. Неплохая цена. Двушка 64 метра - чуть больше 50куе. Серж, мне кажется это ваш шанс. Хотя, конечно, надо признать, что именно у двушек планировки уепищные.


А если заморозят стройку , будете со своего кармана компенсировать? Или я не я и хата не моя?

Беспрецедентно низкая цена - это и возможность хорошо заработать, когда достроят и риск попасть одновременно. Сержу решать что делать с полтосом: рисковать или сидеть и дальше пересчитывать купюры.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:00

  Hotab написав:
  airmax78 написав:В UNO до 30.06 все двушки и трешки по 23000 грн. Неплохая цена. Двушка 64 метра - чуть больше 50куе. Серж, мне кажется это ваш шанс. Хотя, конечно, надо признать, что именно у двушек планировки уепищные.

А па $800 будет?

Нет. Вам будем покупать в 044. Вам на Кирилловской нужно было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:02

  Унуноктий написав:
  proftpd66 написав:
  foxluck написав:Потому что нужно выбрать из 2 вариантов и сравнить их
1)Сдавать квартиру (поделив на части или как - это уже второй вопрос)
или
2)Продать квартиру и вложить деньги другим способом.

При этом для сравнения 1 и 2 варианта нужно брать для 2го варианта сумму за которую квартиру можно продать сейчас.
А то что она УЖЕ выросла в цене - то это уже произошло и это можно будет считать как прибыль (если продадите и зафиксируете сумму).



Я не согласен.

Я ранее неоднократно говорил , что можно купить и сдать бомжам бесплатно , а потом продать вдвое или трое больше .

Если зять совок на Леси , 1-2к стоят 30к-40к в 2015+

Можно было бы купит , а в 2019, подать по 80-90к


Может быть начать сдавать от 2017.


Что мы имеем:

75-90к подали соков , купил по 35. И сдавали по 400$ два года


Пофит: 50к$. И сдача - около 3-4к. Если не затопили и не спалили квартиру.

мне так нравится народ который начинает считать задним числом от самых выгодных годов....



Сейчас есть хата реальная !

3к по 27к

Сейчас цена - 70-80к.

Если кризис , закончился, может по 80-100
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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