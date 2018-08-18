Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В UNO до 30.06 все двушки и трешки по 23000 грн. Неплохая цена. Двушка 64 метра - чуть больше 50куе. Серж, мне кажется это ваш шанс. Хотя, конечно, надо признать, что именно у двушек планировки уепищные.
А па $800 будет?
Нет. Вам будем покупать в 044. Вам на Кирилловской нужно было.
kingkongovets написав:рыбальский - у нас не соскучишься! снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространств но главное чтобы креаклам нравилось
Европа в сердце Киева. Хоть и не достроено, но уже выглядит отлично. Только не видно, пока, голубой полоски канала с ромбиками каякистов на нем.
Долярчик написав:А толку це запитувати, якщо ніхто нічого не хоче розказувати/ділитись ідеями? Кожен(особливо тут) сам за себе! І максимум, що можуть, то піджартувати/піддіти/приколотись. А серйозні поради - тут, на жаль, не дають, так як тут - не "клуб друзів"!
Знаете почему вы не находите тут ответов? Почитайте рассказ Шекли Верный вопрос. Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
Та я то для себе відповіді знаходжу, але всі вони(відповіді) старі/заїзджені - нічого нового/ідейного немає
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Та я то для себе відповіді знаходжу, але всі вони(відповіді) старі/заїзджені - нічого нового/ідейного немає
новое с вероятнстью 99% не будет иметь успеха, вот вы продаёте велосипеды придуманные в 1817 году, не задумывались почему их до сих пор покупают? у народа инертное мышление, никто не хочет ничего нового.
airmax78 написав:Беспрецедентно низкая цена - это и возможность хорошо заработать, когда достроят и риск попасть одновременно. Сержу решать что делать с полтосом: рисковать или сидеть и дальше пересчитывать купюры.
В аркаде и укрбуде была цена беспрецедентно ниже тоже.
Вот вы, реально бы отдали ВСЕ накопления (у сержа они уже не растут пару лет) и влили сейчас в права треьования на квартиру, которую может достроят в 2022 году?