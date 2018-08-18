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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434743484349435043514352>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:03

  airmax78 написав:
  Hotab написав:
  airmax78 написав:В UNO до 30.06 все двушки и трешки по 23000 грн. Неплохая цена. Двушка 64 метра - чуть больше 50куе. Серж, мне кажется это ваш шанс. Хотя, конечно, надо признать, что именно у двушек планировки уепищные.

А па $800 будет?

Нет. Вам будем покупать в 044. Вам на Кирилловской нужно было.

Понял, сижу молча, жду вашей команды.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:поделитесь плиз что за обьект
вы все объекты лучше меня знаете, одесский бульвар (атлант)
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:04

  kingkongovets написав:рыбальский - у нас не соскучишься!
снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространств
но главное чтобы креаклам нравилось :mrgreen:



Зображення
Зображення

Европа в сердце Киева. Хоть и не достроено, но уже выглядит отлично. Только не видно, пока, голубой полоски канала с ромбиками каякистов на нем.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:06

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:А толку це запитувати, якщо ніхто нічого не хоче розказувати/ділитись ідеями?
Кожен(особливо тут) сам за себе!
І максимум, що можуть, то піджартувати/піддіти/приколотись.
А серйозні поради - тут, на жаль, не дають, так як тут - не "клуб друзів"!

Знаете почему вы не находите тут ответов? Почитайте рассказ Шекли Верный вопрос.
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.

Та я то для себе відповіді знаходжу, але всі вони(відповіді) старі/заїзджені - нічого нового/ідейного немає :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Если кризис , закончился, может по 80-100
лет через 30, когда нашу территорию заселят рабовладельцы)
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:08

  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:поделитесь плиз что за обьект
вы все объекты лучше меня знаете, одесский бульвар (атлант)

Вы только из-за названия и топите за это шлачело мрачнейшее. Нельзя так, Виталий. Ностальгию в сторону.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Та я то для себе відповіді знаходжу, але всі вони(відповіді) старі/заїзджені - нічого нового/ідейного немає
новое с вероятнстью 99% не будет иметь успеха, вот вы продаёте велосипеды придуманные в 1817 году, не задумывались почему их до сих пор покупают? у народа инертное мышление, никто не хочет ничего нового.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вы только из-за названия и топите за это шлачело мрачнейшее. Нельзя так, Виталий. Ностальгию в сторону.
да сейчас куплю сталинку на хрещатике за 120куе чтобы сдавать понаеху за 12к в месяц. Зато не шлак, и не стыдно на форуме.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:15

  proftpd66 написав:
Сейчас есть хата реальная !

3к по 27к

Сейчас цена - 70-80к.

Если кризис , закончился, может по 80-100


Сейчас цена 70-80К? ЭТО ask. Bid не выше 60. Уже как бы минус 20000$
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:22

  airmax78 написав:Беспрецедентно низкая цена - это и возможность хорошо заработать, когда достроят и риск попасть одновременно. Сержу решать что делать с полтосом: рисковать или сидеть и дальше пересчитывать купюры.


В аркаде и укрбуде была цена беспрецедентно ниже тоже.

Вот вы, реально бы отдали ВСЕ накопления (у сержа они уже не растут пару лет) и влили сейчас в права треьования на квартиру, которую может достроят в 2022 году?
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