Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Идей миллион, было бы желание их рассматривать.
Так ото - все "не то":) ентузіазму немає "рвати дупу", хочеться щось пасивніше/поспокійніше А таких ідей і вмене мільйон
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Так ото - все "не то":) ентузіазму немає "рвати дупу", хочеться щось пасивніше/поспокійніше А таких ідей і вмене мільйон
что может быть спокойнее собственной прачечной? да вы сдохните от скуки если об этом мечтаете...
Прачечна регулярно буде ламатись, а це тягне не один ремон, що в свою чергу зменшує профіт
А от коли щось буду мати пасивніше, то повірте - я знайду, чим зайнятись у житті, щоб не було скучно
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Беспрецедентно низкая цена - это и возможность хорошо заработать, когда достроят и риск попасть одновременно. Сержу решать что делать с полтосом: рисковать или сидеть и дальше пересчитывать купюры.
В аркаде и укрбуде была цена беспрецедентно ниже тоже.
Вот вы, реально бы отдали ВСЕ накопления (у сержа они уже не растут пару лет) и влили сейчас в права треьования на квартиру, которую может достроят в 2022 году?
Да. Делал так неоднократно. Стремно, конечно. А что делать? Либо презервативы, либо акции, либо вот это вот. Как еще заработать на квартиру?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 14 чер, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Вы только из-за названия и топите за это шлачело мрачнейшее. Нельзя так, Виталий. Ностальгию в сторону.
да сейчас куплю сталинку на хрещатике за 120куе чтобы сдавать понаеху за 12к в месяц. Зато не шлак, и не стыдно на форуме.
А разве двушку с приличным ремонтом там сдают за 12? То что там сдаётся за 12 120куе не стОит Трёхкомнатные бабушатники с ремонтом от Щербицкого я не рассматривал, это к Членобошке 66, он по этому мастак, да и те 140-150 с площадью от 75метров стОят