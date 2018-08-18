RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43484349435043514352>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:23

  Hotab написав:Я тут с плохими новостями для растаманов.

https://minfin.com.ua/ua/2020/06/13/470 ... ayinskiy-v

"зробили разом клуб Яреськи"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19721
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Идей миллион, было бы желание их рассматривать.

Так ото - все "не то":) ентузіазму немає "рвати дупу", хочеться щось пасивніше/поспокійніше :)
А таких ідей і вмене мільйон :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8085
З нами з: 19.10.15
Подякував: 521 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Так ото - все "не то":) ентузіазму немає "рвати дупу", хочеться щось пасивніше/поспокійніше
А таких ідей і вмене мільйон
что может быть спокойнее собственной прачечной? да вы сдохните от скуки если об этом мечтаете...
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 06.04.16
Подякував: 845 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:31

  BIGor написав:
  vitaliian написав:если экономика пухнет от денег зачем банки берут рефинанс под 6%? Почему растут а не падают безработица и ввп?

Берут что-бы купить ОВГЗ под 12%.
  vitaliian написав:нерезы за 3 месяца вывели ярд долларов, посчитайте на сколько хватит звр если выводить по 4 ярда в год, плюс возращать кредиты мвф и прочие.
Ну вывели ярд, а 2 ярда зашло от МВФ. Плюс НБУ вынужден скупать излишки никому ненужного доллара с межбанка.

тобто НБУ замість того, щоб "заробити" самому, дає можливість держбанкам та особливо довіреним (за відкати?) банкам.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19721
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тобто НБУ замість того, щоб "заробити" самому, дає можливість держбанкам та особливо довіреним (за відкати?) банкам.
просто свои вкладывать в овгз никто не станет, приходится печать и раздавать рефинансы. Банки ж не дурные понимают чем закончится атракцион дешевых денег
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 06.04.16
Подякував: 845 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:44

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Так ото - все "не то":) ентузіазму немає "рвати дупу", хочеться щось пасивніше/поспокійніше
А таких ідей і вмене мільйон
что может быть спокойнее собственной прачечной? да вы сдохните от скуки если об этом мечтаете...

Прачечна регулярно буде ламатись, а це тягне не один ремон, що в свою чергу зменшує профіт :mrgreen:

А от коли щось буду мати пасивніше, то повірте - я знайду, чим зайнятись у житті, щоб не було скучно :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8085
З нами з: 19.10.15
Подякував: 521 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тобто НБУ замість того, щоб "заробити" самому, дає можливість держбанкам та особливо довіреним (за відкати?) банкам.

У нас по законам (и по настоятельным просьбам МВФ) НБУ не может финансировать дефицит бюджета и покупать ОВГЗ напрямую. Поэтому - создают условия для банков.
foxluck
 
Повідомлень: 120
З нами з: 04.10.19
Подякував: 324 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Прачечна регулярно буде ламатись, а це тягне не один ремон,
если будут большие загрузки машинка будет отбиваться раньше чем успеет сломаться.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 06.04.16
Подякував: 845 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:52

  xio13 написав:
  airmax78 написав:Беспрецедентно низкая цена - это и возможность хорошо заработать, когда достроят и риск попасть одновременно. Сержу решать что делать с полтосом: рисковать или сидеть и дальше пересчитывать купюры.


В аркаде и укрбуде была цена беспрецедентно ниже тоже.

Вот вы, реально бы отдали ВСЕ накопления (у сержа они уже не растут пару лет) и влили сейчас в права треьования на квартиру, которую может достроят в 2022 году?

Да. Делал так неоднократно. Стремно, конечно. А что делать? Либо презервативы, либо акции, либо вот это вот. Как еще заработать на квартиру?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 14 чер, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 34932
З нами з: 25.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4080 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:57

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Вы только из-за названия и топите за это шлачело мрачнейшее. Нельзя так, Виталий. Ностальгию в сторону.
да сейчас куплю сталинку на хрещатике за 120куе чтобы сдавать понаеху за 12к в месяц. Зато не шлак, и не стыдно на форуме.

А разве двушку с приличным ремонтом там сдают за 12?
То что там сдаётся за 12 120куе не стОит
Трёхкомнатные бабушатники с ремонтом от Щербицкого я не рассматривал, это к Членобошке 66, он по этому мастак, да и те 140-150 с площадью от 75метров стОят
барабашов
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 16.06.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43484349435043514352>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, akurt, foxluck, ib_investor, zРадио і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1850, 1851, 1852
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18515 3035465
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 11:48
Вкладчик1234
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197895
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13722
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.