Додано: Нед 14 чер, 2020 14:05

hume написав: kingkongovets написав: рыбальский - у нас не соскучишься!

снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространств

но главное чтобы креаклам нравилось :] рыбальский - у нас не соскучишься!снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространствно главное чтобы креаклам нравилось :]

Как то смотрел однуху окнами во двор, до посещения думал, что олнузи только на улицу. Грусть печаль, причём внутри фасад мокрый, серый. Как то смотрел однуху окнами во двор, до посещения думал, что олнузи только на улицу. Грусть печаль, причём внутри фасад мокрый, серый.

Я помню как тут, в свое время, критиковали ЦП за его подсветку, "которая выжигает глаза", за фальшокна на крыше, за название и место в центре бывшей промзоны. Как критиковали РТ за лифты Мицуи и 10 квартир на этаже. Как критиковали Чикагу за то, что находится на пересечении двух оживленных улиц и т.д. и т.п.Всем не угодишь. Но вся эта критика пролетела мимо ушей рынка. А ценники показали что на самом деле важно.С Рыбальским, конечно, все сложнее. Но давайте не спешить с выводами. Если достроят хотя бы то, что планировалось построить в рамках 1й очереди - думаю ценник там неплохо подрастет. Многие креаклы хорошо зарабатывают.P.S. У ЦП, кстати, внутрення часть секций 1го дома, которая выходит фасадами в колодец над атриумом - тоже мокрый фасад. Но многие даже не догадываются об этом. В Рыбальском мокрый фасада внутрь двора - это тоже не проблема.