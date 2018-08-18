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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4349435043514352>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:58

  kingkongovets написав:рыбальский - у нас не соскучишься!
снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространств
но главное чтобы креаклам нравилось :]

Как то смотрел однуху окнами во двор, до посещения думал, что однухи только на улицу. Грусть печаль, причём внутри фасад мокрый, серый. :mrgreen:
Старонаводницкая, квартира до 100 метров, дом совмин, ушла 160 куе подремонт :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:05

  hume написав:
  kingkongovets написав:рыбальский - у нас не соскучишься!
снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространств
но главное чтобы креаклам нравилось :]

Как то смотрел однуху окнами во двор, до посещения думал, что олнузи только на улицу. Грусть печаль, причём внутри фасад мокрый, серый. :mrgreen:

Я помню как тут, в свое время, критиковали ЦП за его подсветку, "которая выжигает глаза", за фальшокна на крыше, за название и место в центре бывшей промзоны. Как критиковали РТ за лифты Мицуи и 10 квартир на этаже. Как критиковали Чикагу за то, что находится на пересечении двух оживленных улиц и т.д. и т.п.
Всем не угодишь. Но вся эта критика пролетела мимо ушей рынка. А ценники показали что на самом деле важно.
С Рыбальским, конечно, все сложнее. Но давайте не спешить с выводами. Если достроят хотя бы то, что планировалось построить в рамках 1й очереди - думаю ценник там неплохо подрастет. Многие креаклы хорошо зарабатывают.

P.S. У ЦП, кстати, внутрення часть секций 1го дома, которая выходит фасадами в колодец над атриумом - тоже мокрый фасад. Но многие даже не догадываются об этом. В Рыбальском мокрый фасада внутрь двора - это тоже не проблема.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:15

proftpd66
А не хочете з тої 3к зробити хостел і впакувати 12-18 койкомісць :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:А разве двушку с приличным ремонтом там сдают за 12?
я давал ссылку на квартиру за 12к на майдане. По фото видно что старый фонд, но ремонт свежий. Местным балованным Галям всё шлак, они видимо забыли в какой стране находится Киев, откуда здесь взяться нешлаку.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:21

  Долярчик написав:proftpd66
А не хочете з тої 3к зробити хостел і впакувати 12-18 койкомісць :mrgreen:


в Киеве они уже запрещены, кажется.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я помню как тут, в свое время, критиковали ЦП за его подсветку, "которая выжигает глаза", за фальшокна на крыше, за название и место в центре бывшей промзоны. Как критиковали РТ за лифты Мицуи и 10 квартир на этаже. Как критиковали Чикагу за то, что находится на пересечении двух оживленных улиц и т.д. и т.п.
Всем не угодишь. Но вся эта критика пролетела мимо ушей рынка. А ценники показали что на самом деле важно.
С Рыбальским, конечно, все сложнее. Но давайте не спешить с выводами. Если достроят хотя бы то, что планировалось построить в рамках 1й очереди - думаю ценник там неплохо подрастет. Многие креаклы хорошо зарабатывают.

P.S. У ЦП, кстати, внутрення часть секций 1го дома, которая выходит фасадами в колодец над атриумом - тоже мокрый фасад. Но многие даже не догадываются об этом. В Рыбальском мокрый фасада внутрь двора - это тоже не проблема.

В недострои вкладываются смелые, безбашенные, жадные люди, многие из которых понимают риски, но надеются (уверены), что власть из-за боязни протестов достроит их дома за счет налогоплательщиков. Пока власть это "хавает", желающих будет много.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:в Киеве они уже запрещены, кажется.
не приняли они этот закон, ваша недвижимость селите хоть 500 человек.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:23

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:в Киеве они уже запрещены, кажется.
не приняли они этот закон, ваша недвижимость селите хоть 500 человек.


если примут, потом опять - 10 раз переделывать планировку?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:23

У пошуказ бізнес-ідей!))))

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Прачечна регулярно буде ламатись, а це тягне не один ремон,
если будут большие загрузки машинка будет отбиваться раньше чем успеет сломаться.

І де ї ставити - в гуртожитках?
- так там кожен поверх собі скинеться і купить 2 пралки!

То хіба спецом будувати "дохідний будинок" під оренду на нанадцять кімнат і вже там можна ставити пару пралок в кучу :mrgreen:

Нє, ну реально, де на прачечну буде попит, якщо пралка коштує копійки :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 14 чер, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:24

  proftpd66 написав:
  Долярчик написав:proftpd66
А не хочете з тої 3к зробити хостел і впакувати 12-18 койкомісць :mrgreen:

в Киеве они уже запрещены, кажется.

Вчера показывали, одного хостельщика оштрафовали на 170 тыщ за нарушение правил карантина.
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