Как то смотрел однуху окнами во двор, до посещения думал, что однухи только на улицу. Грусть печаль, причём внутри фасад мокрый, серый.
Старонаводницкая, квартира до 100 метров, дом совмин, ушла 160 куе подремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:58
Как то смотрел однуху окнами во двор, до посещения думал, что однухи только на улицу. Грусть печаль, причём внутри фасад мокрый, серый.
Старонаводницкая, квартира до 100 метров, дом совмин, ушла 160 куе подремонт
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:05
Я помню как тут, в свое время, критиковали ЦП за его подсветку, "которая выжигает глаза", за фальшокна на крыше, за название и место в центре бывшей промзоны. Как критиковали РТ за лифты Мицуи и 10 квартир на этаже. Как критиковали Чикагу за то, что находится на пересечении двух оживленных улиц и т.д. и т.п.
Всем не угодишь. Но вся эта критика пролетела мимо ушей рынка. А ценники показали что на самом деле важно.
С Рыбальским, конечно, все сложнее. Но давайте не спешить с выводами. Если достроят хотя бы то, что планировалось построить в рамках 1й очереди - думаю ценник там неплохо подрастет. Многие креаклы хорошо зарабатывают.
P.S. У ЦП, кстати, внутрення часть секций 1го дома, которая выходит фасадами в колодец над атриумом - тоже мокрый фасад. Но многие даже не догадываются об этом. В Рыбальском мокрый фасада внутрь двора - это тоже не проблема.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:15
proftpd66
А не хочете з тої 3к зробити хостел і впакувати 12-18 койкомісць
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я давал ссылку на квартиру за 12к на майдане. По фото видно что старый фонд, но ремонт свежий. Местным балованным Галям всё шлак, они видимо забыли в какой стране находится Киев, откуда здесь взяться нешлаку.
верю в евро... по 1,4
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:21
в Киеве они уже запрещены, кажется.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В недострои вкладываются смелые, безбашенные, жадные люди, многие из которых понимают риски, но надеются (уверены), что власть из-за боязни протестов достроит их дома за счет налогоплательщиков. Пока власть это "хавает", желающих будет много.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не приняли они этот закон, ваша недвижимость селите хоть 500 человек.
верю в евро... по 1,4
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:23
если примут, потом опять - 10 раз переделывать планировку?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:23
У пошуках бізнес-ідей!))))
І де ї ставити - в гуртожитках?
- так там кожен поверх собі скинеться і купить 2 пралки!
То хіба спецом будувати "дохідний будинок" під оренду на нанадцять кімнат і вже там можна ставити пару пралок в кучу
Нє, ну реально, де на прачечну буде попит, якщо пралка коштує копійки
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 14 чер, 2020 14:46, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:24
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