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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:28
airmax78 написав:
У ЦП, кстати, внутрення часть секций 1го дома, которая выходит фасадами в колодец над атриумом - тоже мокрый фасад. Но многие даже не догадываются об этом.
И я не знал. Был там когда-то и даже не обратил внимание. Это ж как в Альтер-Эго. И зачем КАН такую экономию на спичках делал.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:46
Долярчик написав: airmax78 написав:
На крипторынке в разы больше можно поднять
А на бі-ту-бі, якщо вони знімуться з паузи і потяг рушить з місця?
Або - бі-токен
може колись виросте, як біткоїн до 20К
Пропойную Фейслесу тримати слово і заблокувати цього козла на 2 місяці за рекламу шахрайських установ.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:46
hxbbgaf и где жить бедным приезжим, тем кому и 3000 за гостинку дорого, да и не надо она на полгода минимум? Боксёр не подумал?
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