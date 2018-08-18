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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4349435043514352

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У ЦП, кстати, внутрення часть секций 1го дома, которая выходит фасадами в колодец над атриумом - тоже мокрый фасад. Но многие даже не догадываются об этом.

И я не знал. Был там когда-то и даже не обратил внимание. Это ж как в Альтер-Эго. И зачем КАН такую экономию на спичках делал.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:46

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:На крипторынке в разы больше можно поднять

А на бі-ту-бі, якщо вони знімуться з паузи і потяг рушить з місця? :)
Або - бі-токен :) може колись виросте, як біткоїн до 20К ;)

Пропойную Фейслесу тримати слово і заблокувати цього козла на 2 місяці за рекламу шахрайських установ.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:46

hxbbgaf и где жить бедным приезжим, тем кому и 3000 за гостинку дорого, да и не надо она на полгода минимум? Боксёр не подумал?
барабашов
 
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  #<1 ... 4349435043514352
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