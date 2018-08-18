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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43504351435243534354>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У ЦП, кстати, внутрення часть секций 1го дома, которая выходит фасадами в колодец над атриумом - тоже мокрый фасад. Но многие даже не догадываются об этом.

И я не знал. Был там когда-то и даже не обратил внимание. Это ж как в Альтер-Эго. И зачем КАН такую экономию на спичках делал.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:46

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:На крипторынке в разы больше можно поднять

А на бі-ту-бі, якщо вони знімуться з паузи і потяг рушить з місця? :)
Або - бі-токен :) може колись виросте, як біткоїн до 20К ;)

Пропойную Фейслесу тримати слово і заблокувати цього козла на 2 місяці за рекламу шахрайських установ.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:46

hxbbgaf и где жить бедным приезжим, тем кому и 3000 за гостинку дорого, да и не надо она на полгода минимум? Боксёр не подумал?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:48

  BIGor написав:
  Hotab написав:Я тут с плохими новостями для растаманов.

https://minfin.com.ua/ua/2020/06/13/470 ... ayinskiy-v

Hotab это все-лишь цифры и прогнозы офисного планктона сидящего в Вашингтоне. В реальности что я вижу: огроменные пробки в Киеве, в супермаркетах сметают все, в нашем районе открылось/открывается за время карантина: 1 новый ресторан, 1 новый магазин. 1 магазин переехал. Тут же на днях получили кредит МФВ, доллары никому не надо, НБУ их приходится постоянно выкупать на межбанке. Депо уже в 0-2% годовых не в бумаге. Экономика пухнет от денег, их некуда девать.


Розничный товарооборот в продуктовом ритейле упал на 15% - сметают все, потому что меньше возят (размер складов в большинстве форматов супермаркетов от покупателя скрыт).

Огроменные пробки - результат попыток самоизоляция, ремонта дорог и, иногда, погоды, но не экономического бума. В какой-то небольшой степени, возможно, еще снижения цен на топливо, но вообще тут спрос неэластичный.

Новые магазины и рестораны - результат бизнес-решений, принятых 1-2-3 года назад. И не забудьте рассказать о закрытых.

Вот почему я предпочитаю статистику визуальным наблюдениям - большой риск ошибочной интерпретации.

Что же касается избытка денег - США и ЕС еще больше пухнут в этом смысле. И тем не менее, производство и потребление рухнули, а цены либо не растут, либо падают. При этом инвестиционный спрос около-нулевой, налоговые доходы уполовинились, а социалка финансируется эмиссией.

По вашему, так должно выглядеть экономическое здоровье?..
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 14 чер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:48

  ib_investor написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:На крипторынке в разы больше можно поднять

А на бі-ту-бі, якщо вони знімуться з паузи і потяг рушить з місця? :)
Або - бі-токен :) може колись виросте, як біткоїн до 20К ;)

Пропойную Фейслесу тримати слово і заблокувати цього козла на 2 місяці за рекламу шахрайських установ.

Пропоную Фейслесу заблокувати твою учотку/клона!
По правилах, не можна створювати клонів! :lol:

А для тебе, козлино, пояснюю:
- я граю за правилами!
Чіткої назви піраміди я не написав!
А що таке бе-бе-бе, бла-бла-бла, чи бі-ту-бі - фіг його знає! :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 14 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:53

  hume написав:
  kingkongovets написав:рыбальский - у нас не соскучишься!
снаружи - трасса, над головой - жд мост и будущий подольский мостовой переход с левоповоротным съездом, внутри - личная жизнь соседей, усугубленная акустикой закрытых дворов и узких междомовых пространств
но главное чтобы креаклам нравилось :]

Как то смотрел однуху окнами во двор, до посещения думал, что однухи только на улицу. Грусть печаль, причём внутри фасад мокрый, серый. :mrgreen:
Старонаводницкая, квартира до 100 метров, дом совмин, ушла 160 куе подремонт :mrgreen:

Точно не помню, но это не та квартира, что до НГ 199куе стоила, с окнами явно конца 40х годов, с утёртым в хлам паркетом и площадью 91 метр с окнами во двор?
Там была полностью под капремонт, а это минимум 500 за метр и грамотный прораб и причём свой, чтоб до штуки за метр ремонт не вышел.
Честно скажу - улица подошла, а цена и состояние - категорически против нет.
И дом там был в стиле модерн, то есть либо середины 10х годов, либо конца 20х.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:59

  xio13 написав:
  proftpd66 написав:
Сейчас есть хата реальная !

3к по 27к

Сейчас цена - 70-80к.

Если кризис , закончился, может по 80-100


Сейчас цена 70-80К? ЭТО ask. Bid не выше 60. Уже как бы минус 20000$


я всегда говорю, что цена падает. Упоротые не верят. Давайте напишем что цена не будет расти и закроем тему. Отправим на стройку работать лордов :lol: :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:08

  ib_investor написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:На крипторынке в разы больше можно поднять

А на бі-ту-бі, якщо вони знімуться з паузи і потяг рушить з місця? :)
Або - бі-токен :) може колись виросте, як біткоїн до 20К ;)

Пропойную Фейслесу тримати слово і заблокувати цього козла на 2 місяці за рекламу шахрайських установ.

аналогічно
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:10

Вот еще один парадокс для любителей умозрительных заключений - мол, если заграница закрыта, значит спрос на отдых в Украине превзойдет все ожидания, и будет наблюдаться дефицит.

Но нет. Текущая вакантность курортных гостиниц - 60-80% при вдвое меньшем спросе ранних бронировок на июль-август...

Нет ни замещения внешнего спроса внутренним, ни "маятника" отложенного спроса!

https://interfax.com.ua/news/economic/668292.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:14

  zРадио написав:Вот еще один парадокс для любителей умозрительных заключений - мол, если заграница закрыта, значит спрос на отдых в Украине превзойдет все ожидания, и будет наблюдаться дефицит.

Но нет. Текущая вакантность курортных гостиниц - 60-80% при вдвое меньшем спросе ранних бронировок на июль-август...

Нет ни замещения внешнего спроса внутренним, ни "маятника" отложенного спроса!

https://interfax.com.ua/news/economic/668292.html


идет глобализация. Возьми евробляху и палатку и вперед . Или прицеп дом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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