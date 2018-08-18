И я не знал. Был там когда-то и даже не обратил внимание. Это ж как в Альтер-Эго. И зачем КАН такую экономию на спичках делал.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:46
Пропойную Фейслесу тримати слово і заблокувати цього козла на 2 місяці за рекламу шахрайських установ.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:46
hxbbgaf и где жить бедным приезжим, тем кому и 3000 за гостинку дорого, да и не надо она на полгода минимум? Боксёр не подумал?
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:48
Розничный товарооборот в продуктовом ритейле упал на 15% - сметают все, потому что меньше возят (размер складов в большинстве форматов супермаркетов от покупателя скрыт).
Огроменные пробки - результат попыток самоизоляция, ремонта дорог и, иногда, погоды, но не экономического бума. В какой-то небольшой степени, возможно, еще снижения цен на топливо, но вообще тут спрос неэластичный.
Новые магазины и рестораны - результат бизнес-решений, принятых 1-2-3 года назад. И не забудьте рассказать о закрытых.
Вот почему я предпочитаю статистику визуальным наблюдениям - большой риск ошибочной интерпретации.
Что же касается избытка денег - США и ЕС еще больше пухнут в этом смысле. И тем не менее, производство и потребление рухнули, а цены либо не растут, либо падают. При этом инвестиционный спрос около-нулевой, налоговые доходы уполовинились, а социалка финансируется эмиссией.
По вашему, так должно выглядеть экономическое здоровье?..
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 14 чер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:48
Пропоную Фейслесу заблокувати твою учотку/клона!
По правилах, не можна створювати клонів!
А для тебе, козлино, пояснюю:
- я граю за правилами!
Чіткої назви піраміди я не написав!
А що таке бе-бе-бе, бла-бла-бла, чи бі-ту-бі - фіг його знає!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 14 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:53
Точно не помню, но это не та квартира, что до НГ 199куе стоила, с окнами явно конца 40х годов, с утёртым в хлам паркетом и площадью 91 метр с окнами во двор?
Там была полностью под капремонт, а это минимум 500 за метр и грамотный прораб и причём свой, чтоб до штуки за метр ремонт не вышел.
Честно скажу - улица подошла, а цена и состояние - категорически против нет.
И дом там был в стиле модерн, то есть либо середины 10х годов, либо конца 20х.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:59
я всегда говорю, что цена падает. Упоротые не верят. Давайте напишем что цена не будет расти и закроем тему. Отправим на стройку работать лордов
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 14 чер, 2020 15:08
аналогічно
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Додано: Нед 14 чер, 2020 15:10
Вот еще один парадокс для любителей умозрительных заключений - мол, если заграница закрыта, значит спрос на отдых в Украине превзойдет все ожидания, и будет наблюдаться дефицит.
Но нет. Текущая вакантность курортных гостиниц - 60-80% при вдвое меньшем спросе ранних бронировок на июль-август...
Нет ни замещения внешнего спроса внутренним, ни "маятника" отложенного спроса!
Додано: Нед 14 чер, 2020 15:14
идет глобализация. Возьми евробляху и палатку и вперед . Или прицеп дом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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