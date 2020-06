Додано: Нед 14 чер, 2020 15:23

и от меня в копилку рубрики "вести с полей":

3к на антоновича 154, 67 метров, потолки 2,5, про ремонт не в курсе, но судя по тому шо бывший хозяин ездит на свежем рендже - не руины

100 куе на руки, продана в связи с переездом владельца (тадам!) в кировоград

