Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Нє, ну реально, де на прачечну буде попит, якщо пралка коштує копійки
жигуль - копейка стоит 500 долларов но почему то люди ездят на такси, секонд хенд стоит копейки но не закрылся ни краковский ни пивденный рынок. Андроид смартфоны продаюся от 1к грн а студенты почему то хотят айфоны. Парадокс да? Людям не нужны дешёвые стиралки, им нужна чистая сухая одежда и бельё. Знаю человека который сдаёт квартиры посуточно, он пользуется услугами прачечной хотя дома есть стиралка, только целого для стирать и сушить 5 простыней у него нет, в прачечную пришел загрузил сразу всё в несколько машин, и свободен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 14 чер, 2020 15:31, всього редагувалось 4 разів.
и от меня в копилку рубрики "вести с полей": 3к на антоновича 154, 67 метров, потолки 2,5, про ремонт не в курсе, но судя по тому шо бывший хозяин ездит на свежем рендже - не руины 100 куе на руки, продана в связи с переездом владельца (тадам!) в кировоград
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:и от меня в копилку рубрики "вести с полей": 3к на антоновича 154, 67 метров, потолки 2,5, про ремонт не в курсе, но судя по тому шо бывший хозяин ездит на свежем рендже - не руины 100 куе на руки, продана в связи с переездом владельца (тадам!) в кировоград
Долярчик написав:Нє, ну реально, де на прачечну буде попит, якщо пралка коштує копійки
жигуль - копейка стоит 500 долларов но почему то люди ездят на такси, секонд хенд стоит копейки но не закрылся ни краковский ни пивденный рынок. Андроид смартфоны продаюся от 1к грн а студенты почему то хотят айфоны. Парадокс да? Людям не нужны дешёвые стиралки, им нужна чистая сухая одежда и бельё. Знаю человека который сдаёт квартиры посуточно, он пользуется услугами прачечной хотя дома есть стиралка, только целого для стирать и сушить 5 простыней у него нет, в прачечную пришел загрузил сразу всё в несколько машин, и свободен.
Кому ви це все пояснюєте? Дебілу з трьома класами?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
kingkongovets написав:и от меня в копилку рубрики "вести с полей": 3к на антоновича 154, 67 метров, потолки 2,5, про ремонт не в курсе, но судя по тому шо бывший хозяин ездит на свежем рендже - не руины 100 куе на руки, продана в связи с переездом владельца (тадам!) в кировоград
Пішли проти 3х правил КРЖН?
Из каждого правила бывают исключения, которые его подтверждают.