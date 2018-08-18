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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4351435243534354>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:17

  proftpd66 написав:идет глобализация. Возьми евробляху и палатку и вперед . Или прицеп дом.


После таких рекомендаций начинаю понимать антиглобалистов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Нє, ну реально, де на прачечну буде попит, якщо пралка коштує копійки
жигуль - копейка стоит 500 долларов но почему то люди ездят на такси, секонд хенд стоит копейки но не закрылся ни краковский ни пивденный рынок. Андроид смартфоны продаюся от 1к грн а студенты почему то хотят айфоны. Парадокс да? Людям не нужны дешёвые стиралки, им нужна чистая сухая одежда и бельё. Знаю человека который сдаёт квартиры посуточно, он пользуется услугами прачечной хотя дома есть стиралка, только целого для стирать и сушить 5 простыней у него нет, в прачечную пришел загрузил сразу всё в несколько машин, и свободен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 14 чер, 2020 15:31, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:23

и от меня в копилку рубрики "вести с полей":
3к на антоновича 154, 67 метров, потолки 2,5, про ремонт не в курсе, но судя по тому шо бывший хозяин ездит на свежем рендже - не руины
100 куе на руки, продана в связи с переездом владельца (тадам!) в кировоград
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:26

  kingkongovets написав:и от меня в копилку рубрики "вести с полей":
3к на антоновича 154, 67 метров, потолки 2,5, про ремонт не в курсе, но судя по тому шо бывший хозяин ездит на свежем рендже - не руины
100 куе на руки, продана в связи с переездом владельца (тадам!) в кировоград

Пішли проти 3х правил КРЖН?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:35

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Нє, ну реально, де на прачечну буде попит, якщо пралка коштує копійки
жигуль - копейка стоит 500 долларов но почему то люди ездят на такси, секонд хенд стоит копейки но не закрылся ни краковский ни пивденный рынок. Андроид смартфоны продаюся от 1к грн а студенты почему то хотят айфоны. Парадокс да? Людям не нужны дешёвые стиралки, им нужна чистая сухая одежда и бельё. Знаю человека который сдаёт квартиры посуточно, он пользуется услугами прачечной хотя дома есть стиралка, только целого для стирать и сушить 5 простыней у него нет, в прачечную пришел загрузил сразу всё в несколько машин, и свободен.

Кому ви це все пояснюєте?
Дебілу з трьома класами?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:41

  zРадио написав:Вот еще один парадокс для любителей умозрительных заключений - мол, если заграница закрыта, значит спрос на отдых в Украине превзойдет все ожидания, и будет наблюдаться дефицит.

Но нет. Текущая вакантность курортных гостиниц - 60-80% при вдвое меньшем спросе ранних бронировок на июль-август...

Нет ни замещения внешнего спроса внутренним, ни "маятника" отложенного спроса!

https://interfax.com.ua/news/economic/668292.html

в жизни не поеду отдыхать в Одессу, цены космос, пробки, выхлопные газы, забитый транспорт и пляжи. Разве кто сидел 11 месяцев в глухом селе захочет в отпуск глотнуть запах цивилизации.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:49

  foxluck написав:
  airmax78 написав:У ЦП, кстати, внутрення часть секций 1го дома, которая выходит фасадами в колодец над атриумом - тоже мокрый фасад. Но многие даже не догадываются об этом.

И я не знал. Был там когда-то и даже не обратил внимание. Это ж как в Альтер-Эго. И зачем КАН такую экономию на спичках делал.

В Альтер Эго это видно издалека, почти с любой точки. В ЦП чтобы это увидеть - надо очень сильно постараться + зайти непосредственно в сам дом.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:51

ib_investor
Йди НА ЙУХ!!! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 14 чер, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:52

  flyman написав:
  kingkongovets написав:и от меня в копилку рубрики "вести с полей":
3к на антоновича 154, 67 метров, потолки 2,5, про ремонт не в курсе, но судя по тому шо бывший хозяин ездит на свежем рендже - не руины
100 куе на руки, продана в связи с переездом владельца (тадам!) в кировоград

Пішли проти 3х правил КРЖН?

Из каждого правила бывают исключения, которые его подтверждают.
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