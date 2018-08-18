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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4351435243534354

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 99
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:54

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Нє, ну реально, де на прачечну буде попит, якщо пралка коштує копійки
жигуль - копейка стоит 500 долларов но почему то люди ездят на такси, секонд хенд стоит копейки но не закрылся ни краковский ни пивденный рынок. Андроид смартфоны продаюся от 1к грн а студенты почему то хотят айфоны. Парадокс да? Людям не нужны дешёвые стиралки, им нужна чистая сухая одежда и бельё. Знаю человека который сдаёт квартиры посуточно, он пользуется услугами прачечной хотя дома есть стиралка, только целого для стирать и сушить 5 простыней у него нет, в прачечную пришел загрузил сразу всё в несколько машин, и свободен.

Цікаво, скільки у місті Лева є прачечних? :D
Треба погуглити :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Налогооблагаемый импорт в Украину в мае этого года составил $3,04 млрд, что на 31,2% меньше, чем в мае прошлого года, тогда как в целом за пять месяцев падение импорта составило 13% – до $18,28 млрд, сообщила Гостаможслужба.

Согласно ее данным, из основных статей импорта сильнее всего упал ввоз минеральных топлив и нефти – на 50,9%, до $485,2 млн, а с начала года – на 27%, до $3,22 млрд.

Импорт реакторов, котлов, машин и оборудования упал в мае на 20% – до $443,8 млн, средств наземного транспорта – на 27,1%, до $327 млн, электрических машин и оборудования, видео- и аудиоаппаратуры – на 19%, до $216,5 млн, пластмасс и полимерных материалов сократился на 34,9% – до $146 млн.

В мае сильно упал ввоз фармацевтической продукции – на 42,5%, до $101,1 млн, хотя с начала года он вырос на 6% – до $792,5 млн.

В мае этого года был зафиксирован рост лишь несколько относительно крупных позиций: съедобных плодов и орехов – на 4%, до $39 млн (с начала года – на 20%, до $286,3 млн), кормов для животных – на 5,3%, до $23,2 млн (с начала года – на 23%, до $113,2 млн), молока и молочной продукции, яиц и меда – на 89,8%, до $22,8 млн (с начала года – на 109%, до $113,4 млн).


даже на медикаментах стали экономить.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:59

  vitaliian написав:в жизни не поеду отдыхать в Одессу, цены космос, пробки, выхлопные газы, забитый транспорт и пляжи. Разве кто сидел 11 месяцев в глухом селе захочет в отпуск глотнуть запах цивилизации.

Одесса, это полный пипец. Как-то несколько лет назад мой партнер затащил меня с семьей отдохнуть. Впечатления от жлобского сервиса, грязного моря и неадекватных цен остались надолго. До сих пор плююсь. Врагу не пожелаю такой отдых. После Испании, Италии, Франции, это полный отстой. Даже если у меня не будет возможности отдыхать в Европе, в Одессу не поеду даже задаром. Карпаты по всем позициям выигрывают, если говорить об Украине.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Карпаты по всем позициям выигрывают, если говорить об Украине.
мне в скадовске понравилось море мелкое - людей мало, цены божеские, или в лазурном там море глубже.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:в лазурном там море глубже.

Та й море, наче, чистеньке - дельфіни плавають!
Правда, багато великих медуз біля берегів :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:19

  vitaliian написав:
  reus написав:Карпаты по всем позициям выигрывают, если говорить об Украине.
мне в скадовске понравилось море мелкое - людей мало, цены божеские, или в лазурном там море глубже.

В Скадовске не был. Но в детстве несколько раз с родителями ездил в Южное под Одессой. Воспоминания остались самые приятные, но в детстве все кажется интересным. В 1994 был летом в гостях у своего приятеля в Очакове. Сервис убогий даже для 90-х, море это болото с водорослями. Только на Кинбурнской косе понравилось, море чистое, обалденная природа.
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