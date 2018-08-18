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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:17
vitaliian написав:
в лазурном там море глубже.
Та й море, наче, чистеньке - дельфіни плавають!
Правда, багато великих медуз біля берегів
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:19
vitaliian написав: reus написав:
Карпаты по всем позициям выигрывают, если говорить об Украине.
мне в скадовске понравилось море мелкое - людей мало, цены божеские, или в лазурном там море глубже.
В Скадовске не был. Но в детстве несколько раз с родителями ездил в Южное под Одессой. Воспоминания остались самые приятные, но в детстве все кажется интересным. В 1994 был летом в гостях у своего приятеля в Очакове. Сервис убогий даже для 90-х, море это болото с водорослями. Только на Кинбурнской косе понравилось, море чистое, обалденная природа.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:20
Долярчик написав: vitaliian написав:
в лазурном там море глубже.
Та й море, наче, чистеньке - дельфіни плавають!
Правда, багато великих медуз біля берегів
Медузы это основная проблема херсонских курортов. Запросто можно три дня в зной просидеть на берегу и не войти в воду: там борщ.
Потому садимся на машинку, и хотя бы в Болгарию. Тем более там все дешевле Одессы. От жилья, до харчевни. А в каком-нибудь Лидле можно докупить недорогих вин и сыров. По ценам нашего среднего сегмента, но повыше качеством.
З.Ы. Побывать на Джарылгаче (катер со Скадовска) или Кинбурнской косе стоит, но один день.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 чер, 2020 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:23
Hotab написав:
Медузы это основная проблема херсонских курортов. Запросто можно три дня в зной просидеть на берегу и не войти в воду: там борщ.
Потому садимся на машинку, и хотя бы в Болгарию. Тем более там все дешевле Одессы. От жилья, до харчевни. А в каком-нибудь Лидле можно докупить недорогих вин и сыров. По ценам нашего среднего сегмента, но повыше качеством.
В 2005 г. отдыхал в Несебре. Самые приятные впечатления от сервиса, цен, условий проживания и еды, моря. Одесса проигрывает по всем позициям.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:35
Hotab написав: Долярчик написав: vitaliian написав:
в лазурном там море глубже.
Та й море, наче, чистеньке - дельфіни плавають!
Правда, багато великих медуз біля берегів
Медузы это основная проблема херсонских курортов. Запросто можно три дня в зной просидеть на берегу и не войти в воду: там борщ.
Потому садимся на машинку, и хотя бы в Болгарию. Тем более там все дешевле Одессы. От жилья, до харчевни. А в каком-нибудь Лидле можно докупить недорогих вин и сыров. По ценам нашего среднего сегмента, но повыше качеством.
З.Ы. Побывать на Джарылгаче (катер со Скадовска) или Кинбурнской косе стоит, но один день.
Невже прибережні ПІзнесмени не хочуть підвищити сервіс, або знизити ціни?
Самі ж сприяють, щоб наші люди їхали за кордон відпочивати, а не лишали гроші тут!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:43
Hotab написав:
Потому садимся на машинку, и хотя бы в Болгарию.
и Румыния и Болгария сейчас закрыты.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:53
vitaliian написав: Унуноктий написав:
поделитесь плиз что за обьект
вы все объекты лучше меня знаете, одесский бульвар (атлант)
1) это не киев
2) его не строят, я с круглика сейчас каждый день на работу катаюсь... стоит
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:56
airmax78 написав: vitaliian написав: Унуноктий написав:
поделитесь плиз что за обьект
вы все объекты лучше меня знаете, одесский бульвар (атлант)
Вы только из-за названия и топите за это шлачело мрачнейшее. Нельзя так, Виталий. Ностальгию в сторону.
а виталик тоже с николаевской области как ты?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:59
Долярчик написав:
Невже прибережні ПІзнесмени не хочуть підвищити сервіс, або знизити ціни?
Самі ж сприяють, щоб наші люди їхали за кордон відпочивати, а не лишали гроші тут!
Навіщо щось змінювати, якщо попит й так є. От, наприклад багато забудовників будують г***о, але його купують, тому й на клипали те, що приносить бабки.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 14 чер, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:01
Дел
Востаннє редагувалось hume
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