Додано: Нед 14 чер, 2020 17:12

Господа, не пойму что делаеться в моем доме в Чабанах.

То сосед предложил вікупить квартиру, теперь обьявление появилось в группе дома про покупку квартиры, хотя за время существования группы такого не помню.



Открываеться осенью школа во дворе. Может государство будет снимать или выкупать квартиры для учителей, поэтому суетяться люди ?

Может просто совпадение ? Какие идеи ?

Был бы в Киеве разведал бы на местности.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )